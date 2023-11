【灣區新聞】海灣大橋示威阻塞交通 受影響駕駛人講述情況

【KTSF 梁展穎報導】

當示威者在海灣大橋上阻塞交通的時候,正正是許多人在上班途中,本台訪問了一名Daly City居民,他當時就在海灣大橋上。

Daly City居民歐先生說:「今天(週四)大約7時50分左右,上海灣大橋往奧克蘭(屋崙)的方向,在橋上面已經聽到電台報導,橋上有反戰示威,反戰示威在金銀島往西方面,去舊金山(三藩市)方向進行,但是橋底仍然很擠塞,去到差不多示威的地方,全部車輛也停下來,橋底擠塞大約有20分鐘左右,往舊金山方向,我估最少要擠塞一小時。」

歐先生續道:「我見到最少有30至40部警車,停泊在往西方向的橋上面,我亦見到大約有十幾人被鎖起來,在行人路上。」

歐先生表示,交通擠塞了半小時,他終於成功駛過海灣大橋前往東灣,但示威者行動導致前往舊金山,海灣大橋上層所有行車線封閉了幾個小時,導致交通癱瘓。

駕駛者在加州公路巡警協助下,調頭離開海灣大橋,轉用580公路或880公路前往目的地。

