【灣區新聞】海灣大橋示威阻塞交通 受影響駕駛人講述情況

【KTSF 梁展穎報導】

當示威者在海灣大橋上阻塞交通的時候，正正是許多人在上班途中，本台訪問了一名Daly City居民，他當時就在海灣大橋上。

Daly City居民歐先生說：「今天（週四）大約7時50分左右，上海灣大橋往奧克蘭（屋崙）的方向，在橋上面已經聽到電台報導，橋上有反戰示威，反戰示威在金銀島往西方面，去舊金山（三藩市）方向進行，但是橋底仍然很擠塞，去到差不多示威的地方，全部車輛也停下來，橋底擠塞大約有20分鐘左右，往舊金山方向，我估最少要擠塞一小時。」

歐先生續道：「我見到最少有30至40部警車，停泊在往西方向的橋上面，我亦見到大約有十幾人被鎖起來，在行人路上。」

歐先生表示，交通擠塞了半小時，他終於成功駛過海灣大橋前往東灣，但示威者行動導致前往舊金山，海灣大橋上層所有行車線封閉了幾個小時，導致交通癱瘓。

駕駛者在加州公路巡警協助下，調頭離開海灣大橋，轉用580公路或880公路前往目的地。

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