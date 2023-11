【灣區新聞】舊金山濫藥死亡個案今年料創新高

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)內發生的濫藥死亡個案呈上升趨勢,估計今年的死亡人數會創下新紀錄。

根據《舊金山紀事報》的報導,法醫辦公室的初步數據顯示,由1月到10月,舊金山錄得692宗濫藥死亡個案,已經高過上年的649宗,而大部份死亡個案,都和合成鴉片類藥物芬太尼有關。

如果舊金山繼續保持每月平均發生69宗濫藥死亡個案,到今年年底時,死亡人數便會達到830人,這比去年的總死亡人數高出28%,比2020年的高峰,726宗死亡個案高出14%。

舊金山的田德隆和SOMA區,是發生最多濫藥死亡個案的社區。

對此,舊金山公共衛生部表示,將繼續擴大對濫藥人士的治療範圍,包括明年增加約2,550個治療床位,但該部門的主任最近警告說,該部門及其非營利合作夥伴,正面臨人員短缺的問題,這個狀況限制了能夠接受治療的人數。

與此同時,舊金山市長布里德、加州州長妞森和其他舊金山官員將指示執法部門,開始將一些服藥過量死亡個案列為兇殺案而展開調查,領導這項任務的工作小組,預計將於2024年初啟動。

市長布里德亦呼籲拜登政府加強取締販運芬太尼,並資助對鴉片類藥物使用者的治療。

另一方面,協助戒毒的人和成癮專家,反對以逮捕為主導的方法,他們認為這個方法無助於防止致命的吸毒過量個案,也無助於促使吸毒者接受治療。

