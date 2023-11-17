【灣區新聞】舊金山濫藥死亡個案今年料創新高

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）內發生的濫藥死亡個案呈上升趨勢，估計今年的死亡人數會創下新紀錄。

根據《舊金山紀事報》的報導，法醫辦公室的初步數據顯示，由1月到10月，舊金山錄得692宗濫藥死亡個案，已經高過上年的649宗，而大部份死亡個案，都和合成鴉片類藥物芬太尼有關。

如果舊金山繼續保持每月平均發生69宗濫藥死亡個案，到今年年底時，死亡人數便會達到830人，這比去年的總死亡人數高出28%，比2020年的高峰，726宗死亡個案高出14%。

舊金山的田德隆和SOMA區，是發生最多濫藥死亡個案的社區。

對此，舊金山公共衛生部表示，將繼續擴大對濫藥人士的治療範圍，包括明年增加約2,550個治療床位，但該部門的主任最近警告說，該部門及其非營利合作夥伴，正面臨人員短缺的問題，這個狀況限制了能夠接受治療的人數。

與此同時，舊金山市長布里德、加州州長妞森和其他舊金山官員將指示執法部門，開始將一些服藥過量死亡個案列為兇殺案而展開調查，領導這項任務的工作小組，預計將於2024年初啟動。

市長布里德亦呼籲拜登政府加強取締販運芬太尼，並資助對鴉片類藥物使用者的治療。

另一方面，協助戒毒的人和成癮專家，反對以逮捕為主導的方法，他們認為這個方法無助於防止致命的吸毒過量個案，也無助於促使吸毒者接受治療。

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