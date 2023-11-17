【全國新聞】紐約曼克頓破獲美國史上最大宗販運冒牌貨案件

November 17, 2023 新聞, 全國消息
(U.S. Attorney's Office, Southern District of New York)

【KTSF 張擎鳳報導】

警方在紐約曼克頓破獲美國有史以來最大宗販運冒牌貨的案件，市值超過10億元，拘捕了兩個人。

負責起訴這宗案件的聯邦司法部官員表示，警方搜獲接近22萬件冒牌貨，包括手袋、衣服、鞋和其他奢侈品，如果按品牌正價賣出，零售價值超過10億元，警方拘捕了兩名疑犯，分別是38歲Queens居民Adama Sow，和48歲紐約市居民Abdulai Jalloh。

司法部指出，從今年1月到10月，兩名被告涉嫌在曼克頓一個倉庫經營大規模的販運冒牌貨生意，在聯邦法庭的保釋金聆訊，兩名被告的保釋金分別100萬元和50萬元。

司法部指出，這是美國歷來破獲最大宗的冒牌貨案件，兩名被告被控販運冒牌貨，如果罪名成立，最高刑罰是監禁10年。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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