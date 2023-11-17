【APEC新聞】拜登重申續於亞太發展 習近平籲攜手應對氣候問題

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亞太經合組織領導人非正式會議召開，中國國家主席習近平指出可持續發展的重要，呼籲各國攜手應對氣候問題。美國總統拜登則向商界領袖重申，美國繼續在亞太地區發展的同時，會維持美中關係穩定。

出席峰會的領導人拍大合照，東道主美國總統拜登站前排中間，習近平則站在前排右側、日本首相岸田文雄及加拿大總理杜魯多之間，香港特區財政司司長陳茂波站在後排、新加坡總理李顯龍旁邊。

這場非正式會議暨工作午宴主題是氣候及可持續發展，習近平指出可持續發展是解決當前全球問題的金鑰匙，呼籲各國凝聚共識、聚焦行動，強調中國深入貫徹新發展理念，推動綠色低碳經濟社會，包括一帶一路環保建設等。主持會議的拜登表示氣候是全人類的生存威脅，在座各國都面對這項挑戰，他指美國已大力投資應對包括推動發展可再生能源。

拜登在峰會前亦與工商界領袖會面，重申美國繼續在亞太地區發展，同時會維持美中關係穩定。

拜登說：「我們正降低風險及使其多元化，在與中國的經濟關係上不脫鈎，不脫鈎，我們將堅定捍衛自身價值和利益，我和習近平主席對話時直接表明，同時在氣候、人工智能、禁毒等需要合作的重大全球議題上我們承諾共同努力。」

習近平的書面發言強調世界進入新的動蕩變革期，要秉持亞太經合組織初心，堅持對話而不對抗，結伴而不結盟，維護地區繁榮穩定，創造合作共贏的開放型亞太經濟。他又說今年中國經濟持續回升，會堅持敞開大門搞建設，推進高水平對外開放，歡迎全球工商界來華投資，共享中國高質發展的巨大機遇。

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