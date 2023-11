【APEC新聞】拜登重申續於亞太發展 習近平籲攜手應對氣候問題

【有線新聞】

亞太經合組織領導人非正式會議召開,中國國家主席習近平指出可持續發展的重要,呼籲各國攜手應對氣候問題。美國總統拜登則向商界領袖重申,美國繼續在亞太地區發展的同時,會維持美中關係穩定。

出席峰會的領導人拍大合照,東道主美國總統拜登站前排中間,習近平則站在前排右側、日本首相岸田文雄及加拿大總理杜魯多之間,香港特區財政司司長陳茂波站在後排、新加坡總理李顯龍旁邊。

這場非正式會議暨工作午宴主題是氣候及可持續發展,習近平指出可持續發展是解決當前全球問題的金鑰匙,呼籲各國凝聚共識、聚焦行動,強調中國深入貫徹新發展理念,推動綠色低碳經濟社會,包括一帶一路環保建設等。主持會議的拜登表示氣候是全人類的生存威脅,在座各國都面對這項挑戰,他指美國已大力投資應對包括推動發展可再生能源。

拜登在峰會前亦與工商界領袖會面,重申美國繼續在亞太地區發展,同時會維持美中關係穩定。

拜登說:「我們正降低風險及使其多元化,在與中國的經濟關係上不脫鈎,不脫鈎,我們將堅定捍衛自身價值和利益,我和習近平主席對話時直接表明,同時在氣候、人工智能、禁毒等需要合作的重大全球議題上我們承諾共同努力。」

習近平的書面發言強調世界進入新的動蕩變革期,要秉持亞太經合組織初心,堅持對話而不對抗,結伴而不結盟,維護地區繁榮穩定,創造合作共贏的開放型亞太經濟。他又說今年中國經濟持續回升,會堅持敞開大門搞建設,推進高水平對外開放,歡迎全球工商界來華投資,共享中國高質發展的巨大機遇。

