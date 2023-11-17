【APEC新聞】拜登習近平會面期間的有趣漏網鏡頭

November 17, 2023 APEC, 新聞, 灣區新聞, 專題報導, 熱點關注

【KTSF】

拜習會週三在中半島Filoli莊園舉行，拜習兩人互動有許多有趣的漏網鏡頭，帶大家看看。

拜登和習近平兩人週三逛Filoli花園的場景，相信去過Filoli的人並不陌生，觀察人士說，這是一個安靜，僻靜的莊園，拜登和習近平可以遠離塵囂，在輕鬆的環境中親密交談，更重要的是，這個地點與APEC峰會無關。

相較於國務卿布林肯與中國外長王毅兩人在阿拉斯加會談「劍拔弩張」，拜習會相對地順利和平，當中還有不少有趣的橋段。

中國外交部發言人華春瑩在社交平台X貼出一張照片，拜登與習近平笑得合不攏嘴，原來拜登手機秀出一張老照片，1985年，32歲的習近平初訪美國，以舊金山為起點，並與金門大橋合影，拜登打趣地問，認識這名年輕人嗎？這讓習近平笑了出來，回說「當然，那是38年前了」。

拜登跟彭麗媛恰巧11月20日同天生日，根據CNN報導，拜登祝福習近平夫人下週生日快樂，不過習近平竟回說，自己忘記老婆生日，因為他工作太忙了。

會談後拜登親自送習近平離開，有了以下有趣的對話：

習近平說：「我想我們的關係會繼續下去。」

拜登說：「我同意，這輛車好漂亮。」

習近平說：「對，國產紅旗車。」

隨扈打開車門，準備讓習近平登車，拜登居然好奇往車內看，隨後他指著遠處自己的座駕，對習近平介紹自己的座車：「你知道叫甚麼嗎？他們叫宅”野獸”。」

值得一提的是，9月北韓領導人金正恩訪俄，俄羅斯總統普丁邀請金正恩進入他的豪華總統座車內在後座試坐，當時俄羅斯官媒，還對座車內部打了馬賽克。

而週三晚，習近平出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會，州長紐森還向習近平贈送一件勇士隊球衣。

習近平說：「我穿了衣服也會變得這麼神勇嗎？」

儘管雙方頻頻示好，一名記者在記者會上提問，是不是還會稱習近平是獨裁者，拜登的回答，也遭來中方的回嗆。

拜登說：「他（習近平）就是獨裁者，他治理一個共產國家，他們政府的組成，和我們截然不同。」

中國外交部發言人毛寧說：「這種說法極其錯誤，是不負責任的政治操弄，中方堅決反對，需要指出的是，總有一些別有用心的人，企圖挑撥破壞中美關係。」

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