【APEC新聞】拜登習近平會面期間的有趣漏網鏡頭

拜習會週三在中半島Filoli莊園舉行,拜習兩人互動有許多有趣的漏網鏡頭,帶大家看看。

拜登和習近平兩人週三逛Filoli花園的場景,相信去過Filoli的人並不陌生,觀察人士說,這是一個安靜,僻靜的莊園,拜登和習近平可以遠離塵囂,在輕鬆的環境中親密交談,更重要的是,這個地點與APEC峰會無關。

相較於國務卿布林肯與中國外長王毅兩人在阿拉斯加會談「劍拔弩張」,拜習會相對地順利和平,當中還有不少有趣的橋段。

Pointing to a photo in his phone with the Golden Gate Bridge in the background, President Biden asked President Xi, “Do you know this young man?” “Oh yes,” said President Xi, “this was 38 years ago.”🌞 pic.twitter.com/r65Em6Z7oS — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 16, 2023

中國外交部發言人華春瑩在社交平台X貼出一張照片,拜登與習近平笑得合不攏嘴,原來拜登手機秀出一張老照片,1985年,32歲的習近平初訪美國,以舊金山為起點,並與金門大橋合影,拜登打趣地問,認識這名年輕人嗎?這讓習近平笑了出來,回說「當然,那是38年前了」。

拜登跟彭麗媛恰巧11月20日同天生日,根據CNN報導,拜登祝福習近平夫人下週生日快樂,不過習近平竟回說,自己忘記老婆生日,因為他工作太忙了。

會談後拜登親自送習近平離開,有了以下有趣的對話:

習近平說:「我想我們的關係會繼續下去。」

拜登說:「我同意,這輛車好漂亮。」

習近平說:「對,國產紅旗車。」

“It’s a beautiful vehicle!”

“Red Flag (Hongqi), Chinese brand.” pic.twitter.com/A0DAsZSgbJ — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 16, 2023

隨扈打開車門,準備讓習近平登車,拜登居然好奇往車內看,隨後他指著遠處自己的座駕,對習近平介紹自己的座車:「你知道叫甚麼嗎?他們叫宅”野獸”。」

值得一提的是,9月北韓領導人金正恩訪俄,俄羅斯總統普丁邀請金正恩進入他的豪華總統座車內在後座試坐,當時俄羅斯官媒,還對座車內部打了馬賽克。

而週三晚,習近平出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會,州長紐森還向習近平贈送一件勇士隊球衣。

習近平說:「我穿了衣服也會變得這麼神勇嗎?」

Governor @GavinNewsom promised to get President Xi a #GoldenStateWarriors jersey when they met in Beijing last month — and here it is. pic.twitter.com/Rh2TNjTKE5 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 16, 2023

儘管雙方頻頻示好,一名記者在記者會上提問,是不是還會稱習近平是獨裁者,拜登的回答,也遭來中方的回嗆。

拜登說:「他(習近平)就是獨裁者,他治理一個共產國家,他們政府的組成,和我們截然不同。」

中國外交部發言人毛寧說:「這種說法極其錯誤,是不負責任的政治操弄,中方堅決反對,需要指出的是,總有一些別有用心的人,企圖挑撥破壞中美關係。」

