【APEC新聞】支持香港和西藏等示威者在酒店晚宴會場外抗議習近平（視頻）

中國國家主席習近平週三在「拜習會」結束之後,晚間現身舊金山(三藩市)一間酒店,出席美國商界的歡迎晚宴,酒店外,出現大批支持香港和西藏等的示威者,以及歡迎習近平的人士,期間雙方發生肢體衝突。

抗議與歡迎習近平的人士隔著鐵欄起衝突,有人用雨傘拍打鐵欄,場面混亂。

事發於舊金山市中心SOMA區Hyatt Regency酒店外,當時習近平與美國商界在酒店內進行晚宴,支持香港、西藏及維吾爾團體,週三由早至晚分別到舊金山中領館外、市中心和海旁,最後到晚宴會場的酒店門外示威。

另一邊就有歡迎習近平的人士集會,集會的初期,見到警方用鐵欄將雙方分隔開,支持習近平的一方不停揮舞中國國旗,用喇叭大聲播歌,蓋過示威者的聲音。

親中陣營的人數眾多,其後情況開始失控,雙方發生肢體衝突。

香港人會館的代表布魯斯說:「昨日我們好正常,好和平地示威,我們人數並不多,歡迎習近平那邊人數眾多,有旗海,各樣東西也很厲害,有一群支持者十分兇神惡煞,走過來挑釁我們,西藏團體那邊,有年青人走過去,大家有言語上的衝突,支持一方動武先,那我們香港一方,就自衛還擊。」

示威一方的人士表示,在集會期間,有親中人士經常過來挑釁,亦有人被偷拍大頭照,有一名的女示威者更被人推倒。

示威者說:「第三次來的時候,我們嘗試捉住他,想交他給警方,大家在片也看到,我想捉住他時,他像受過訓練般,他一下了撞落我位置,用手肘撞我的胃。」

示威者和支持者最後在晚上10點左右陸續散去。

