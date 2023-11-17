【APEC新聞】支持香港和西藏等示威者在酒店晚宴會場外抗議習近平（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中國國家主席習近平週三在「拜習會」結束之後，晚間現身舊金山（三藩市）一間酒店，出席美國商界的歡迎晚宴，酒店外，出現大批支持香港和西藏等的示威者，以及歡迎習近平的人士，期間雙方發生肢體衝突。

抗議與歡迎習近平的人士隔著鐵欄起衝突，有人用雨傘拍打鐵欄，場面混亂。

事發於舊金山市中心SOMA區Hyatt Regency酒店外，當時習近平與美國商界在酒店內進行晚宴，支持香港、西藏及維吾爾團體，週三由早至晚分別到舊金山中領館外、市中心和海旁，最後到晚宴會場的酒店門外示威。

另一邊就有歡迎習近平的人士集會，集會的初期，見到警方用鐵欄將雙方分隔開，支持習近平的一方不停揮舞中國國旗，用喇叭大聲播歌，蓋過示威者的聲音。

親中陣營的人數眾多，其後情況開始失控，雙方發生肢體衝突。

香港人會館的代表布魯斯說：「昨日我們好正常，好和平地示威，我們人數並不多，歡迎習近平那邊人數眾多，有旗海，各樣東西也很厲害，有一群支持者十分兇神惡煞，走過來挑釁我們，西藏團體那邊，有年青人走過去，大家有言語上的衝突，支持一方動武先，那我們香港一方，就自衛還擊。」

示威一方的人士表示，在集會期間，有親中人士經常過來挑釁，亦有人被偷拍大頭照，有一名的女示威者更被人推倒。

示威者說：「第三次來的時候，我們嘗試捉住他，想交他給警方，大家在片也看到，我想捉住他時，他像受過訓練般，他一下了撞落我位置，用手肘撞我的胃。」

示威者和支持者最後在晚上10點左右陸續散去。

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