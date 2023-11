【APEC新聞】拜登在記者會上再次形容習近平是獨裁者

【KTSF】

週三晚拜登總統在記者會上,再次形容習近平是獨裁者,美國媒體也注意到在場的國務卿布林肯在聽到拜登這番言論時皺起眉頭,拜登是在記者提問下,作出這個回答。

記者說:「總統先生,在今日之後,你是否仍會指習主席是個獨裁者,這個詞語是你在今年較早時所用的。」

拜登說:「他是的,我認為,他是個獨裁者,在這個意義上,他管治一個共產國家,而它基於的政府形態,完全有別於我們的方式。」

拜登這番言論立即引來中方的批評,指是極端錯誤與不負責任的政治操作。

美國媒體也注意到,週三晚在場的布林肯,聽到拜登這番言論後皺起眉頭。

有西方外交官認為,美方過去一年為安排這次拜習會所作出的努力都白費,但評論也認為,拜登所言確切反映美中關係的實況。

拜登週三晚在記者會上也提到,他對習近平坦言的三個事項。

拜登說:「一如既往我所做的,我提出美國對中國事故的關注領域,包括拘留、以及禁止美僑、人權工作者,並採取脅迫活動,在南海,我們討論了所有這三項事情,我把名字給了他們,我們認為那些人被拘留,希望能讓他們放人,對此未有協議。」

