【APEC新聞】中國國家主席習近平是否會到訪舊金山華埠成焦點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國國家主席習近平是否會到訪舊金山華埠，週四有僑領接到消息稱，習近平會到訪華埠兩處地點，其中駐美中華總會館向本台證實，的確在上午突然收到通知稱，習近平即將來訪，不過一個多小時後又宣告取消，另一處地點則稱，一直在待命中，本台也訪問到關鍵人物了解詳情。

習近平到舊金山出席APEC，本台週四在重重圍牆的包圍下，拍攝到他從St. Regis酒店出發，前往領袖峰會現場出席會議的車隊，當習近平上車時，維安人員掛起白布，不讓任何人有機會看到習近平，保安之嚴密可謂滴水不漏。

為了歡迎習近平到舊金山，華埠有僑團掛起熱烈歡迎習近平的橫幅，讓來往的人潮都能看到。

有多位僑領就透露，自從本台報導過習近平此行規劃要到訪舊金山華埠，就不停接到民眾詢問，他到底甚麼時候來，一直等到週四終於有了消息。

週四一早有僑領就靜悄悄地向記者透露，已經收到中領館的通知，表示週四習近平會造訪華埠，而且明確指出兩個地點，一個是中華總會館，另一個是金門籤語餅公司，不過最後結果是如何呢？」

本台週四早上10點找到了中華總會館總董黃國康，以及金門餅食公司老闆陳展明，不過誰也沒有確切的消息。

黃國康說：「我是希望他來，因為他來到舊金山，應該要經過華埠，進來握握手都好。」

陳展明說：「我不知道啊，大人物來，通常都不會說什麼時候來的，只有等待，只有期盼。」

不過過了半小時後，又有新的消息。

中華總會館通事劉榮浩說：「今早大概10點半的時候，收到我們中華總會館的總董，黃國康總董叫我召集所有的主席，要回來中華會館，他說習主席今天就會來我們中華會館，當時我就有點緊張，有點高興，我就立刻通知每一個主席，和一些資深的商董到來。」

中華總會館週四向本台證實，確實在週四早上收到通知，表示習近平會到訪中華總會館，但後來他們又失望了。

劉榮浩隨即與中文書記李殿邦將座位排好，但準備就緒之後，又一通電話來了。

劉榮浩說：「11點半上下，總董再打電話給我，說因為習主席很忙，今天不會來，情況就是這樣，當時我們感到很高興習主席到來，現在我們又感覺很失望。」

不過本台取得另一項權威消息稱，習近平此行確定不會到華埠，而中華總會館方面則向本台證實，並沒有任何美方或中方的特勤人員前來考察場地，因此習近平到訪的機率不大，但是否會抽空召見重量級的統派僑領就不得而知。

基於維安考慮，這些到訪消息都是最後一刻才會獲得通知，已經連續待命好幾天的僑領們，雖然無奈，但也表示尊重。

黃國康說：「因為他這次很秘密的，做好什麼都不會告訴人家聽，因為這麼多人來舊金山，反對的或對他好的都有，所以我們很尊重他。」

陳展明說：「真的進來，對我們整個華人社區，對我們整個團體都是很大的支持，那如果不來會失望嗎？不會失望，為什麼？因為他是很忙的，他有選擇他要去哪裡。」

另一方面，金門餅食公司今天還是接待了「大人物」，來自美國國務院社交團隊的先遣人員，週四下午3點到訪，老闆也親自向他們介紹籤語餅的製作，未來是否可能有大人物到訪，暫且拭目以待。

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