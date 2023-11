【APEC新聞】中國國家主席習近平是否會到訪舊金山華埠成焦點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國國家主席習近平是否會到訪舊金山華埠,週四有僑領接到消息稱,習近平會到訪華埠兩處地點,其中駐美中華總會館向本台證實,的確在上午突然收到通知稱,習近平即將來訪,不過一個多小時後又宣告取消,另一處地點則稱,一直在待命中,本台也訪問到關鍵人物了解詳情。

習近平到舊金山出席APEC,本台週四在重重圍牆的包圍下,拍攝到他從St. Regis酒店出發,前往領袖峰會現場出席會議的車隊,當習近平上車時,維安人員掛起白布,不讓任何人有機會看到習近平,保安之嚴密可謂滴水不漏。

為了歡迎習近平到舊金山,華埠有僑團掛起熱烈歡迎習近平的橫幅,讓來往的人潮都能看到。

有多位僑領就透露,自從本台報導過習近平此行規劃要到訪舊金山華埠,就不停接到民眾詢問,他到底甚麼時候來,一直等到週四終於有了消息。

週四一早有僑領就靜悄悄地向記者透露,已經收到中領館的通知,表示週四習近平會造訪華埠,而且明確指出兩個地點,一個是中華總會館,另一個是金門籤語餅公司,不過最後結果是如何呢?」

本台週四早上10點找到了中華總會館總董黃國康,以及金門餅食公司老闆陳展明,不過誰也沒有確切的消息。

黃國康說:「我是希望他來,因為他來到舊金山,應該要經過華埠,進來握握手都好。」

陳展明說:「我不知道啊,大人物來,通常都不會說什麼時候來的,只有等待,只有期盼。」

不過過了半小時後,又有新的消息。

中華總會館通事劉榮浩說:「今早大概10點半的時候,收到我們中華總會館的總董,黃國康總董叫我召集所有的主席,要回來中華會館,他說習主席今天就會來我們中華會館,當時我就有點緊張,有點高興,我就立刻通知每一個主席,和一些資深的商董到來。」

中華總會館週四向本台證實,確實在週四早上收到通知,表示習近平會到訪中華總會館,但後來他們又失望了。

劉榮浩隨即與中文書記李殿邦將座位排好,但準備就緒之後,又一通電話來了。

劉榮浩說:「11點半上下,總董再打電話給我,說因為習主席很忙,今天不會來,情況就是這樣,當時我們感到很高興習主席到來,現在我們又感覺很失望。」

不過本台取得另一項權威消息稱,習近平此行確定不會到華埠,而中華總會館方面則向本台證實,並沒有任何美方或中方的特勤人員前來考察場地,因此習近平到訪的機率不大,但是否會抽空召見重量級的統派僑領就不得而知。

基於維安考慮,這些到訪消息都是最後一刻才會獲得通知,已經連續待命好幾天的僑領們,雖然無奈,但也表示尊重。

黃國康說:「因為他這次很秘密的,做好什麼都不會告訴人家聽,因為這麼多人來舊金山,反對的或對他好的都有,所以我們很尊重他。」

陳展明說:「真的進來,對我們整個華人社區,對我們整個團體都是很大的支持,那如果不來會失望嗎?不會失望,為什麼?因為他是很忙的,他有選擇他要去哪裡。」

另一方面,金門餅食公司今天還是接待了「大人物」,來自美國國務院社交團隊的先遣人員,週四下午3點到訪,老闆也親自向他們介紹籤語餅的製作,未來是否可能有大人物到訪,暫且拭目以待。

