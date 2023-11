【APEC新聞】有長者表示APEC舉行期間當局沒為長者或行動不便人士設想（視頻）

【KTSF】

安老自助處義工週四去到舊金山(三藩市)Moscone會展中心附近的長者公寓派發午餐,有長者表示,這個星期出入時繞路多了,認為周圍都是圍欄,當局並沒有為長者或行動不便的人士而設想。

安老自助處週四去到位於Moscone會展中心對出3街夾Folsom街的長者公寓,這棟大廈剛好坐落於安全區外,但前門就需要關閉。

安老自助處說,和安全區內一間餐廳合作,將午餐送給長者。

餐廳老闆方小姐說:「我的婆婆公公以前就住在這裡,所以我小時候就經常在這裡玩,我聽說你們沒有東西吃,我就想起自己的婆婆公公,他們一定要有東西吃,所以我們想辦法,幫你們準備這些餐送過來。」

安老自助處行政總裁鍾月娟說,總共有700名安全區內的長者受到影響。

鍾月娟說:「餐廳幫我們每天煮150個餐,這三天星期三、四、五,有警察幫我們送餐過來這兩幢大廈,然後由估值官郭華健(Joaquin Torres),和老人事務委員會的Kelly去派餐,有些老人家說出入不方便,一個老人家說去看醫生,花了很多時間,因為沒有出口。」

一名老人家說,周圍都是圍欄,當局沒有考慮到年老或行動不便的人士,自己亦因為交通問題而無法去做義工。

金伯伯說:「他們沒有考慮到這棟大廈和周邊的長者和行動不便人士,我是名老兵,我自己會做義工,我在Fort Miley的老兵醫院幫忙,但我現在去不了。」

金伯伯說,最近的巴士站都要走4英里,而巴士時間表每天都不同。

金伯伯說:「有一天可以搭上30號Stockton線,然後第二天他們又改道,這非常令人沮喪。」

這位朱婆婆就說,外出的時候確實繞多了路。

朱婆婆說:「走遠一點就當作做運動,兜來兜去,九曲十三彎,我們不外出,不過我們都會做運動,這裡氹氹轉。」

舊金山估值官郭華健說,這個派餐服務是全靠社區中不同人攜手合作。

郭華健說:「從警察部門把午餐由安全區帶出來,確保長者會有東西吃,去到不同部門,例如是經濟及勞動力發展辦公室OEWD,和老人事務委員會,當然不少得安老自助處,尋求方小姐和她餐廳的協助。」

有任何需要的長者,可以聯絡市府的老人事務委員會,電話是(415) 355-6700,熱線提供多語言服務。

