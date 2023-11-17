【APEC新聞】有長者表示APEC舉行期間當局沒為長者或行動不便人士設想（視頻）

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安老自助處義工週四去到舊金山（三藩市）Moscone會展中心附近的長者公寓派發午餐，有長者表示，這個星期出入時繞路多了，認為周圍都是圍欄，當局並沒有為長者或行動不便的人士而設想。

安老自助處週四去到位於Moscone會展中心對出3街夾Folsom街的長者公寓，這棟大廈剛好坐落於安全區外，但前門就需要關閉。

安老自助處說，和安全區內一間餐廳合作，將午餐送給長者。

餐廳老闆方小姐說：「我的婆婆公公以前就住在這裡，所以我小時候就經常在這裡玩，我聽說你們沒有東西吃，我就想起自己的婆婆公公，他們一定要有東西吃，所以我們想辦法，幫你們準備這些餐送過來。」

安老自助處行政總裁鍾月娟說，總共有700名安全區內的長者受到影響。

鍾月娟說：「餐廳幫我們每天煮150個餐，這三天星期三、四、五，有警察幫我們送餐過來這兩幢大廈，然後由估值官郭華健（Joaquin Torres），和老人事務委員會的Kelly去派餐，有些老人家說出入不方便，一個老人家說去看醫生，花了很多時間，因為沒有出口。」

一名老人家說，周圍都是圍欄，當局沒有考慮到年老或行動不便的人士，自己亦因為交通問題而無法去做義工。

金伯伯說：「他們沒有考慮到這棟大廈和周邊的長者和行動不便人士，我是名老兵，我自己會做義工，我在Fort Miley的老兵醫院幫忙，但我現在去不了。」

金伯伯說，最近的巴士站都要走4英里，而巴士時間表每天都不同。

金伯伯說：「有一天可以搭上30號Stockton線，然後第二天他們又改道，這非常令人沮喪。」

這位朱婆婆就說，外出的時候確實繞多了路。

朱婆婆說：「走遠一點就當作做運動，兜來兜去，九曲十三彎，我們不外出，不過我們都會做運動，這裡氹氹轉。」

舊金山估值官郭華健說，這個派餐服務是全靠社區中不同人攜手合作。

郭華健說：「從警察部門把午餐由安全區帶出來，確保長者會有東西吃，去到不同部門，例如是經濟及勞動力發展辦公室OEWD，和老人事務委員會，當然不少得安老自助處，尋求方小姐和她餐廳的協助。」

有任何需要的長者，可以聯絡市府的老人事務委員會，電話是(415) 355-6700，熱線提供多語言服務。

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