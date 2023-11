【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Hayward 880號公路週四晚發生四車連環相撞,導致一名乘客死亡,一名司機不顧而去。

加州公路巡警(CHP)表示,週四晚近10時,Hayward 880號公路南行線近A街出口發生四車連環相撞,牽涉一輛福特F350 pickup貨車,和三輛豐田汽車,包括一部Corolla、一部Camry和一架Tacoma pickup貨車。

加州公路巡警指,Corolla房車上一名乘客當場證實死亡,事發後,Camry房車的司機逃步離開,不顧而去,其餘三名司機均留在現場配合調查。

當局呼籲有車禍相關資料的民眾同CHP聯絡,電話:(510) 489-1500。

