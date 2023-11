【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區警告家長,提防訛稱子女被綁架的詐騙案。

奧克蘭校區本星期發出聲明指,有一些家長通報收到陌生人電話,聲稱他們的孩子被綁架,要求贖金,這些電話是在上學時間打出,通話時甚至還會聽到背景有一名兒童的聲音,表示”請不要讓他們傷害我”,騙徒隨即會要求家長支付贖金。

事實上,涉及的學生當時其實人在學校,並且安全。

校區表示,這類騙案本星期發生了一宗,本月初發生了一宗,今年秋季發生了另外幾宗。

校區表示,學生在學校內是安全的,若學生缺勤,學校會通知家長。

校區建議家長記下騙徒的來電號碼,取得騙徒的相關資訊,並向奧克蘭警方報案,家長之後應致電學校,確認子女是否在校內。

