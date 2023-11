【KTSF】

東灣Danville一間加油站商店,上週五清晨被持槍搶劫,警方公佈疑犯照片,尋求民眾幫忙。

事發地點位於Crow Canyon夾Camino Tassajara的一間加油站,上週五清晨四點半左右,畫面中的疑犯持槍進到商店內,以紙條方式要求店員將現金交給他。

Danville警方發布的閉路電視截圖顯示,男子看似為白人,帶著迷彩鴨舌帽並綁著馬尾,警方向公眾尋求幫助,希望有人會認得畫面中的男子。

民眾若有任何相關資訊,可洽(925) 314-3700與警方聯繫。

