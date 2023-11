【全國新聞】密西根州和喬治亞州分別發生火車出軌事件

【KTSF 張擎鳳報導】

密西根州和喬治亞州分別發生火車出軌事件。

作晚一列美國鐵路公司Amtrak列車,從密西根州Pontiac市,開往伊利諾州芝加哥時撞上一部汽車然後脫軌,當時火車上有200名乘客。

當局表示,那輛汽車塞在鐵軌上,正在被拖走的過程中,這時火車撞上汽車,造成脫軌事故。

雖然Amtrak火車脫軌了,但仍然保持直立,在事故中包括工程師在內11人受輕傷。

火車上的所有乘客都安全疏散,並送往附近的一所高中,在那裡等待Amtrak巴士,或家人或朋友來接送。

另一方面,週五早上,一輛CSX火車在亞特蘭大西北部脫軌,機車內產生小火,並燒掉1,200加侖燃料,隨後火勢完全撲滅,沒有傷亡報告,出軌原因正在調查中。

