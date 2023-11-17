【全國新聞】密西根州和喬治亞州分別發生火車出軌事件

November 17, 2023 新聞, 全國消息
(goodfreephotos.com / CC0 1.0)

【KTSF 張擎鳳報導】

密西根州和喬治亞州分別發生火車出軌事件。

作晚一列美國鐵路公司Amtrak列車，從密西根州Pontiac市，開往伊利諾州芝加哥時撞上一部汽車然後脫軌，當時火車上有200名乘客。

當局表示，那輛汽車塞在鐵軌上，正在被拖走的過程中，這時火車撞上汽車，造成脫軌事故。

雖然Amtrak火車脫軌了，但仍然保持直立，在事故中包括工程師在內11人受輕傷。

火車上的所有乘客都安全疏散，並送往附近的一所高中，在那裡等待Amtrak巴士，或家人或朋友來接送。

另一方面，週五早上，一輛CSX火車在亞特蘭大西北部脫軌，機車內產生小火，並燒掉1,200加侖燃料，隨後火勢完全撲滅，沒有傷亡報告，出軌原因正在調查中。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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