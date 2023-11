【KTSF】

灣區廣泛地區這兩天下雨以及有雷陣雨,雨勢預計週六減緩。

週四灣區廣泛地區錄得零星陣雨,週五下午繼續有雨,預計週六早上雨勢會減緩,但有機會出現雷陣雨。

北灣地區以及灣區以南的Santa Cruz山區,預計降雨量最大,雨量可能介於1.01吋至2.25吋。

國家氣象局提醒大家,開車上路時務必注意天雨路滑。

