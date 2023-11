【有線新聞】

香港特區財政司司長陳茂波出席APEC領導人非正式會議。

圓桌會議香港時間凌晨4時許開始,陳茂波進場後,先與中國外長王毅握手寒暄,之後與坐在旁邊的中國國家主席習近平點頭。

會議開始前,習近平先後兩次主動與陳茂波談話,對話大約四分鐘。

陳茂波會上提到應對氣候變化,關鍵在於加強國際合作,履行確實有力的政策。

至於全球綠色轉型,他表示需要政策、資金和技術的配合,期待與各亞太經合組織成員加強合作。

