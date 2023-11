【KTSF 朱慧琪報導】

新罕布爾州一間精神病院週五下午發生槍擊案,造成一人死亡,槍手被擊斃。

位於Concord市的新罕布爾州精神病院,當地時間下午發生槍擊案,當局表示,一名槍手走入精神病院大堂開槍,一人中槍,其後一名州警開槍擊斃槍手,中槍的傷者被送到另一間醫院搶救,但最終傷重不治。

新罕布爾州警方發言人Mark Hall說:「疑犯已經死亡,醫院內所有患者都安全。」

當局開槍的警員沒有受傷,槍手的動機未明。

事發的精神病院有約185張床位,是新罕布爾州唯一一家州立成人精神病院。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。