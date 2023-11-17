【科技新聞】OpenAI執行長Sam Altman被董事會開除

【KTSF 梁展穎報導】

週四才出席亞太經合會CEO會議的OpenAI執行長Sam Altman，週五被董事會開除，消息震驚科技界。

開發生成式人工智能工具ChatGPT的舊金山科技公司OpenAI，週五中午突然發表聲明宣布，開除公司共同創辦人兼執行長Altman。

公司聲明聲稱，內部調查發現，Altman對董事會沒有完全誠實，但就沒有提供更多細節。

首席技術長Mira Murati將擔任臨時執行長，直至選出Altman的繼任者。

Altman的開除也震驚科技界，他週四才出席APEC亞太經合會，擔任講者之一，並在上週才於舊金山主持OpenAI的首場開發者大會。

Altman當時在大會上還宣布，現在有200萬名開發人員使用該公司所研發的ChatGPT，還有大約90%的「財星世界500強」公司正在使用這套生成式人工智能工具。

才於2022年底發布ChatGPT，現時已經有一億個活躍用戶，38歲的Altman也成為人工智能領域的知名人物之一。

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