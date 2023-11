【財經新聞】舊金山灣區九縣10月份工作職位增加 結束下滑趨勢

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區九個縣在過去的10月份工作機會增加,結束了連幾個月的下滑趨勢。

根據加州經濟發展部,舊金山灣區在10月總計錄得3,300個新的工作機會,但這個數字仍低於2023年上半年的強勁職場表現。

上個月的工作機會,許多來自於舊金山,以及中半島的San Mateo區域,兩地總計錄得約4千個新的工作機會,南灣反而減少了400個職位,東灣地區也少了500個職位。

有矽谷的智庫就向《The Mercury News》表示,許多服務領域的企業,仍感受到疫情的影響,例如持續的遠距辦公,就代表服務業的來客量無法完全恢復。

而加州整體在過去一個月多開出約40,200個職位,這與過去幾個月微弱的職場數據相比有明顯的進步。

與此同時,全州的失業率卻出現0.1%的升幅,來到4.8%,這個數字也比2022年7、8月的歷史低位3.8%多出一個百分點。

