【APEC新聞】拜登總結APEC峰會 強調成員國共同解決挑戰非常重要

舊金山(三藩市)APEC亞太經合峰會週五是最後一天的官方會議,總統拜登週五總結這幾天的會議,他強調,亞太地區成員經濟體合作,共同面對與解決挑戰是非常重要,而美國對亞太地區承擔的義務是堅定不移和很重要。

拜登總結過去幾天的會議,大家共同商討方法,去建立一個包容性、充滿活力和可持續的亞太經濟體,他說要取得進展,必須要結成夥伴合作去執行工作,譬如避免出現氣候危機帶來的最壞衝擊。

拜登指出,美國企業已經宣布投資超過5千億元在亞太地區經濟體,以建立新的海底電纜、在清潔能源的電網中去除碳物質,以及完成美國有史以來規模最大,在南太平洋地區的航空交通擴張。

拜登又說,APEC 14個成員夥伴國也取得歷史性進展,在印太經濟框架中達成首份協議,去進一步鞏固供應鏈、加速清潔能源過渡,以及打擊貪污。

拜登也宣布推出女性在持續經濟中的議案,以便經濟體內每個人都有機會發揮所長。

拜登也提到,人工智能科技是共同面對的挑戰,各國必須共同合作、分享解決方案,去管控這種科技帶來的風險,這對未來的經濟至關重要。

拜登說:「我們將看到未來十年更多科技改變,多過過去50年所見,這不是誇張,將會見到這種改變很快速,我們一起確保改變得更好,事實上,習近平與我曾簡短討論人工智能帶來的衝擊,以及我們如何去應對。」

最後拜登宣布將下屆APEC峰會的主辦權交給秘魯。

