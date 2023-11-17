【灣區走走】絕美摩洛哥，穿越色彩繽紛的小城，尋找藍色魔法！

完結篇震撼登場！跟著「#灣區走走」，最終踏足山間的舍夫沙萬，彷彿走進了一片被藍色油彩灑過的夢幻仙境。 # 舍夫沙萬 ，是英國廣播公司譽為「沙漠中的海洋」，被譽為「人間天堂」的地方。這周的完結篇，我們將帶您深入探訪這個充滿色彩的小城。每一個門、階梯和牆壁，每一個轉角都彩繪著濃艷的藍色，宛如走進了一部奇幻的藝術畫卷。 # 扎克柏格 都被這座山城深深吸引，忍不住在臉書上打卡分享。這裡的藍色不僅僅是一種顏色，更是一種魔法，每一處都彷彿是一首藍色詩篇。當地居民將他們的家都漆上了藍色，營造出這片夢幻的畫卷。這座曾經遺世獨立的小城，因為藍色的奇蹟，突然間成為了全球矚目的旅遊勝地。究竟是什麼原因讓這片藍色之城如此動人心弦？讓我們一同點擊觀看完整篇，感受這場藍色童話的魅力，一場尋找藍色魔法的奇幻冒險。

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