【APEC新聞】習近平促美方具體落實不支持台獨表態

中國國家主席習近平表明台灣問題是中美關係中最重要及敏感的問題,要求美方具體落實不支持台獨的表態,停止武裝台灣。美國總統拜登重申無意改變一個中國政策,要求北京當局尊重台灣的大選。

習近平與拜登會上重點討論到台海問題,新華社報道,習近平指出台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題,美方應該採取具體行動,體現不支持台獨,要求美方停止武裝台灣,支持大陸和平統一,強調中國終將統一,也必然統一。

拜登重申華府無意改變一個中國政策,他說:「我也強調了台海和平穩定的重要性,並重申了我就任以來所說。之前數任總統也這樣說,我們恪守一個中國政策的承諾無意改變。」

白宮新聞稿稱拜登亦重申反對台海任何一方企圖單方面改變現狀,兩岸的分歧應以和平方式解決,並敦促解放軍在台海周邊的軍事活動要克制,拜登亦促請北京尊重台灣明年的大選。

有匿名華府高官形容兩人就台灣問題有實質討論,習近平表明這是最大和最危險的問題,中方傾向和平統一,稱和平固然是好,有些時候需要尋求更廣泛的解決方案。

習近平暗示,未來幾年沒有針對台灣採取軍事行動的計劃,不過有提到可能動武的條件,官方沒有進一步透露。

