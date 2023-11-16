【APEC新聞】大批示威者在舊金山中領館外抗議習近平來美

【KTSF 尹晉豪報導】

在總統拜登和中國國家主席習近平週三會晤之際，也有大批示威者在舊金山（三藩市）中領館外抗議習近平的到來。

示威者高喊：「習近平羞恥，習近平羞恥。」

在週三的早上，分別有香港、西藏及維吾爾團體去到中國駐舊金山總領事館門外示威，抗議中國政府打壓人權，示威行動由香港民主委員會（HKDC）、自由西藏學生運動，以及美國維吾爾人協會聯合發起。

在現場見到有人扮演新疆維吾爾犯人被蒙眼及鎖上手銬的畫面，亦有播放中國暴行幻燈片的貨車，雨傘運動推動者之一香港學聯前秘書長周永康上台發言。

周永康說：「今天讓我們團結起來為自由發聲，解放西藏，解放東突厥斯坦，解放香港人。」

而曾經在廣東街頭噴塗「廣東獨立」、「香港加油」等標語的鄭永華，週三亦來到示威，他曾以走線的方式逃離中國，並經南美國家的陸路，最終在今年7月成功抵達美國。

他表示，自己受香港抗爭運動啟蒙，認為中國的唯一出路是各省獨立。

鄭永華說：「不單單廣東獨立，其他省份，例如福建、山西和內蒙都需要獨立，因為我們文化都不同，我們給所謂的中國文化，接受那麼多年的教育，只不過給他們洗腦，基本上不存在中國文化。」

另一方面，被香港警方國安處以《國安法》懸紅100萬港元通緝的香港民主委員會執行總監郭鳳儀（Anna Kwok），雖然在示威前收到死亡威脅，但她週三仍然如常出席，並手持光復香港，時代革命的旗幟。

她指，上一次習近平來美，香港人的政治參與度不大，但過去六年，香港有著翻天覆地的轉變，香港人已經不再相信一國兩制和法治，並流散各地，她希望美國政府認清中國政府是不可信，以及嚴正看待中國政府跨境鎮壓和外部勢力滲透的問題。

郭鳳儀說：「雖然我已經有收到好多恐嚇和威脅，但我仍然想來的原因，因為我不希望我有一點事兒，我就自己退縮，跟住其他所有人來的時候，他們竟然會變成受威脅那個，所以我希望我今日站出來，可以號召和呼籲更多人，在未來的日子，都會支持和參與我們的示威，以及在未來，我都希望所有在外國的香港人，都知道我們還有自由和可選擇發聲，不需要在恐懼面前低頭。」

在中午過後，隊伍繼續前行，並持續繞著APEC周圍安全區外繼續遊行。

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