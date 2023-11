【APEC新聞】大批示威者在舊金山中領館外抗議習近平來美

【KTSF 尹晉豪報導】

在總統拜登和中國國家主席習近平週三會晤之際,也有大批示威者在舊金山(三藩市)中領館外抗議習近平的到來。

示威者高喊:「習近平羞恥,習近平羞恥。」

在週三的早上,分別有香港、西藏及維吾爾團體去到中國駐舊金山總領事館門外示威,抗議中國政府打壓人權,示威行動由香港民主委員會(HKDC)、自由西藏學生運動,以及美國維吾爾人協會聯合發起。

在現場見到有人扮演新疆維吾爾犯人被蒙眼及鎖上手銬的畫面,亦有播放中國暴行幻燈片的貨車,雨傘運動推動者之一香港學聯前秘書長周永康上台發言。

周永康說:「今天讓我們團結起來為自由發聲,解放西藏,解放東突厥斯坦,解放香港人。」

而曾經在廣東街頭噴塗「廣東獨立」、「香港加油」等標語的鄭永華,週三亦來到示威,他曾以走線的方式逃離中國,並經南美國家的陸路,最終在今年7月成功抵達美國。

他表示,自己受香港抗爭運動啟蒙,認為中國的唯一出路是各省獨立。

鄭永華說:「不單單廣東獨立,其他省份,例如福建、山西和內蒙都需要獨立,因為我們文化都不同,我們給所謂的中國文化,接受那麼多年的教育,只不過給他們洗腦,基本上不存在中國文化。」

另一方面,被香港警方國安處以《國安法》懸紅100萬港元通緝的香港民主委員會執行總監郭鳳儀(Anna Kwok),雖然在示威前收到死亡威脅,但她週三仍然如常出席,並手持光復香港,時代革命的旗幟。

她指,上一次習近平來美,香港人的政治參與度不大,但過去六年,香港有著翻天覆地的轉變,香港人已經不再相信一國兩制和法治,並流散各地,她希望美國政府認清中國政府是不可信,以及嚴正看待中國政府跨境鎮壓和外部勢力滲透的問題。

郭鳳儀說:「雖然我已經有收到好多恐嚇和威脅,但我仍然想來的原因,因為我不希望我有一點事兒,我就自己退縮,跟住其他所有人來的時候,他們竟然會變成受威脅那個,所以我希望我今日站出來,可以號召和呼籲更多人,在未來的日子,都會支持和參與我們的示威,以及在未來,我都希望所有在外國的香港人,都知道我們還有自由和可選擇發聲,不需要在恐懼面前低頭。」

在中午過後,隊伍繼續前行,並持續繞著APEC周圍安全區外繼續遊行。

