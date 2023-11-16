【APEC新聞】拜習會舉行地點Filoli公園附近 支持和反對習近平民眾出現肢體衝突（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

總統拜登與中國國家主席習近平週三舉行會議的地點，選在舊金山以南約30英里的Filoli公園，現場也有支持和反對習近平的大批民眾聚集，現場也出現肢體衝突。

週三上午10點之前，拜登和習近平的車隊所經之處，都有暫時性封路，記者在SOMA區和其他開車人士等了超過半個小時。

許多開往位於中半島城市Woodside Filoli花園的道路也被封鎖。

一些知道拜登和習近平會議地點的民眾，早在清晨5、6點就來到，而這個地方距離會議現場是超過一英里。

許多人是包整輛的旅遊巴士，也有灣區以外的民眾過來，到了中午現場已經有數百人，有的喊著口號、播放國歌，現場也可以看到中國、中華民國和光復香港的旗幟。

美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗說：「習近平主席來美國訪問，和我們APEC的整個中國代表團來美國訪問，這是一件非常激動人心的事情，因為中美之間的友誼是非常重要的，我認為中美之間只要和平相處，世界就能和平，我們就能享受這個和平。」

郝晨洲說：「我們也是表達一下對中美兩國這樣會晤的支持，我們作為年輕人，也關注這個事件，希望兩國能夠友好，和平相處，然後共同發展。」

李小姐說：「我來這裡是要說給習近平聽，他在這裡是不受歡迎的，他是一個殘踏人權的人，他沒資格在美國，這個自由國土這裡立足，我們這裡的美國人不歡迎他，美國人、香港人、台灣人和所有反極權的人，我們都不歡迎他。」

王靖說：「目的都不一樣，訴求都不一樣，我的訴求就是說，結束中共的獨裁，恢復中華民國的民主社會。」

為了避免雙方衝突，執法人員也把兩方隔開，但是等到中午時分，支持習近平的一群人必須經過示威人士的時候，出現搶國旗，引發肢體衝突。

有人挨拳，執法人員再度介入，將兩方再度隔離。

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