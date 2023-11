【APEC新聞】拜習會舉行地點Filoli公園附近 支持和反對習近平民眾出現肢體衝突（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

總統拜登與中國國家主席習近平週三舉行會議的地點,選在舊金山以南約30英里的Filoli公園,現場也有支持和反對習近平的大批民眾聚集,現場也出現肢體衝突。

週三上午10點之前,拜登和習近平的車隊所經之處,都有暫時性封路,記者在SOMA區和其他開車人士等了超過半個小時。

許多開往位於中半島城市Woodside Filoli花園的道路也被封鎖。

一些知道拜登和習近平會議地點的民眾,早在清晨5、6點就來到,而這個地方距離會議現場是超過一英里。

許多人是包整輛的旅遊巴士,也有灣區以外的民眾過來,到了中午現場已經有數百人,有的喊著口號、播放國歌,現場也可以看到中國、中華民國和光復香港的旗幟。

美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗說:「習近平主席來美國訪問,和我們APEC的整個中國代表團來美國訪問,這是一件非常激動人心的事情,因為中美之間的友誼是非常重要的,我認為中美之間只要和平相處,世界就能和平,我們就能享受這個和平。」

郝晨洲說:「我們也是表達一下對中美兩國這樣會晤的支持,我們作為年輕人,也關注這個事件,希望兩國能夠友好,和平相處,然後共同發展。」

李小姐說:「我來這裡是要說給習近平聽,他在這裡是不受歡迎的,他是一個殘踏人權的人,他沒資格在美國,這個自由國土這裡立足,我們這裡的美國人不歡迎他,美國人、香港人、台灣人和所有反極權的人,我們都不歡迎他。」

王靖說:「目的都不一樣,訴求都不一樣,我的訴求就是說,結束中共的獨裁,恢復中華民國的民主社會。」

為了避免雙方衝突,執法人員也把兩方隔開,但是等到中午時分,支持習近平的一群人必須經過示威人士的時候,出現搶國旗,引發肢體衝突。

有人挨拳,執法人員再度介入,將兩方再度隔離。

