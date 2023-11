【灣區新聞】親巴勒斯坦示威者攔阻海灣大橋 導致交通癱瘓數小時

【KTSF 歐志洲的報導】

親巴勒斯坦的示威人士週四早上交通繁忙時段,以人和車攔阻海灣大橋通往舊金山的交通,導致交通癱瘓數個小時,當局逮捕了至少50人,並必須把攔路的多輛汽車拖走,海灣大橋所有行車線在中午時重開。

加州公路巡警(CHP)表示,示威人士是在上午快接近8點的時候,在海灣大橋的東段,也就是奧克蘭到金銀島的路段,一起在大橋上停車,阻攔往舊金山方向的交通,期間,示威人士把手以鏈接方式扣在一起。

名為阿拉伯資源與組織中心在社交媒體表示,有大約兩百人參與示威,目的在於要人們關注在加沙地帶發生的他們稱的”種族絕滅“,而總統拜登卻在舊金山APEC辦雞尾酒會。

示威人士也展示了布條,要求拜登和賀錦麗馬上停火,和反對美國給以色列軍事援助,也有一群人躺在路上,用白布遮蓋身體,並有告示牌展示有11,000萬人死亡的字句。

東向前往奧克蘭方向的交通也受到影響,有些開車人士放慢車速看熱鬧。

CHP表示,在大約9點半逮捕示威人士,但是因為示威人士用來攔路的至少15輛車,車鑰匙被丟下橋,當局也必須把這些車子拖走。

CHP表示,調動了250名警員對應事件,舊金山警方和縣警也到場協助。

CHP指出,示威者有組織地策劃今次行動,警方強調這不是和平示威,因為阻礙大橋交通的行為,會影響救護車把病人送到醫院,也阻礙大家上班和上學。

當局也透露,在觀看了現場拍到的影像之後,還會逮捕更多的示威人士。

大橋在大約中午12點再度開通。

