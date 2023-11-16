【APEC新聞】習近平稱中國從不賭美國輸 亦無意挑戰和取代美國

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中國國家主席習近平出席美國商界的歡迎晚宴，表明中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上，中方願意跟美方做夥伴、做朋友。兩國應該好好打交道，把對方視為對手和威脅，只會導致錯誤的政策。

習近平出席美國商界的歡迎晚宴，表明中美關係的大門一旦打開就不會再被關上。中方願意跟美方做夥伴做朋友，兩國應該好好打交道，把對方視為對手和威脅，只會導致錯誤的政策。

習近平用1985年到三藩市首次訪美作為開場白，稱很高興再與美國各界共敘友情。他從百多年前中國工人到美國修建鐵路，談到二戰參與抗戰的美國飛虎隊事跡，至後來的乒乓外交，習近平稱中美關係的故事由人民書寫，相信大門一旦打開就不會再被關上，兩國應好好打交道。

習近平說：「如果把對方視為最主要競爭對手，最重大地緣政治挑戰和步步緊迫的威脅，必然導致錯誤的政策，採取錯誤的行動，產生錯誤的結果，中國願意同美國做夥伴、做朋友。」

他表明中美之間「搞你輸我贏」是走偏了方向，中國從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，希望美方亦不要干涉中國的內政，重申中國致力和平發展，永不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不與任何國家打冷戰熱戰。

習近平稱兩國人民要多來往，多交流，宣布未來5年邀請5萬名美國青少年到中國交流學習；又提到3隻旅美大熊貓早前回國，習近平稱聽說很多美國民眾依依不捨，中方願繼續與美方開展大熊貓保護合作，藉此增進感情。談到中國現代化發展時，他說已把人口最大國讓給印度。習近平說：「人口眾多是中國的基本國情，不過，我現在把人口最多的桂冠授給印度，我們是第二國。」

這場歡迎晚宴由美中關係全國委員會、美國商會等團體聯合主辦，蘋果公司、Tesla等多間美國大企業總裁都有參加。

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