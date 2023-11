【APEC新聞】習近平稱中國從不賭美國輸 亦無意挑戰和取代美國

【有線新聞】

中國國家主席習近平出席美國商界的歡迎晚宴,表明中美關係的大門一旦打開,就不會再被關上,中方願意跟美方做夥伴、做朋友。兩國應該好好打交道,把對方視為對手和威脅,只會導致錯誤的政策。

習近平用1985年到三藩市首次訪美作為開場白,稱很高興再與美國各界共敘友情。他從百多年前中國工人到美國修建鐵路,談到二戰參與抗戰的美國飛虎隊事跡,至後來的乒乓外交,習近平稱中美關係的故事由人民書寫,相信大門一旦打開就不會再被關上,兩國應好好打交道。

習近平說:「如果把對方視為最主要競爭對手,最重大地緣政治挑戰和步步緊迫的威脅,必然導致錯誤的政策,採取錯誤的行動,產生錯誤的結果,中國願意同美國做夥伴、做朋友。」

他表明中美之間「搞你輸我贏」是走偏了方向,中國從不干涉美國內政,也無意挑戰和取代美國,希望美方亦不要干涉中國的內政,重申中國致力和平發展,永不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍,不與任何國家打冷戰熱戰。

習近平稱兩國人民要多來往,多交流,宣布未來5年邀請5萬名美國青少年到中國交流學習;又提到3隻旅美大熊貓早前回國,習近平稱聽說很多美國民眾依依不捨,中方願繼續與美方開展大熊貓保護合作,藉此增進感情。談到中國現代化發展時,他說已把人口最大國讓給印度。習近平說:「人口眾多是中國的基本國情,不過,我現在把人口最多的桂冠授給印度,我們是第二國。」

這場歡迎晚宴由美中關係全國委員會、美國商會等團體聯合主辦,蘋果公司、Tesla等多間美國大企業總裁都有參加。

