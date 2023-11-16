【APEC新聞】示威團體離開中領館後 繼續在管制區外遊行

【KTSF 傅景竑報導】

週三早上在中領館外的示威群眾，在中午過後持續繞著APEC周圍擴大的管制區外繼續遊行，現場同樣有夾道歡迎中國國家主席習近平的群眾。

示威者高喊：「達賴喇嘛萬歲，達賴喇嘛萬歲。」

週三早上多個團體聚集在駐舊金山中國領事館外，抗議中國領導人習近平的來訪，隨後，包括自由西藏學生運動（Students for a Free Tibet）在內的組織，就開始在Moscone會展中心安全管制區外圍遊行。

自由西藏學生運動發言人Topjor Tsultrim說：「我們的目標是在APEC安全管制區外，以及舊金山抗議，確保來訪的世界領袖知道，藏人、港人、維吾爾人、台灣人，以及中國異見人士，永遠會爭取被聽見，並將人權議題搬上APEC會議的檯面。」

Tsultrim是自由西藏學生運動的發言人，他在這幾天於灣區各地號召反習團體，一同抵制中國領導人的到來。

有來自灣區的參與者向本台表示，灣區就有至少兩千多名海外藏人，長期關注在西藏持續發生的人權迫害，並積極為自由西藏發聲。

Tsultrim說：「我們的出席率令人難以置信，超過300名是來自跨運動的示威者，有些是推著嬰兒車、拄著拐杖行走的老人，由孫子女們攙扶，我們也有很多跨運動網絡的盟友出現在這裡，因為這個問題不僅與西藏有關，這不單是我們任何一個人的事，我們一起集體站起來，拒絕習近平，以及中共的虛假宣傳。」

而畫面轉到Hyatt Regency飯店樓下的街道兩側，大批群眾集結歡迎習近平，雖然他的車隊一早在前往Filoli莊園參加拜習會時，就已經路過這個街區，但這些支持者仍然是留在原地，希望待會可以再次一睹習近平的經過。

加大柏克萊學生說：「我從柏克萊來的，（那你們多少人一起來？）20、30個。」

在場也有許多其他的中國留學生不願接受採訪，但就有包括加大Davis分校，以及其他灣區學生的參與，而眾多群眾中，我們也看到一個熟悉的身影。

YouTube網紅樂樂法利（LeLe Farley）說：「今天為什麼來這？長話短說，就是來騙老分紅，騙分紅同志們。」

這個身穿「中國」運動裝，講著流利中文的男子，就是YouTube網紅樂樂法利，日前在包括蔡英文訪美期間，都會潛入挺中抗議群眾之中，並以反串的方式來接露一些中國政府的不實宣傳。

樂樂法利說：「中國共產黨最害怕的，就是辯論，就是討論，對不對？所以只要我開始跟他們聊，為什麼中國人不能擁有言論自由這樣的問題，周圍的人就會開始放音樂，因為他們不想要你聊到這些問題，他們不想中國老百姓思考這些問題。」

而週三下午Moscone會展中心附近一帶持續有大大小小不同的抗議活動，不管是支持或反對習近平的人士，全部都在等待他的出現。

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