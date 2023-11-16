【APEC新聞】拜登簡短提及台海問題 重申遵循「一中原則」

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週三在Fioli莊園發表的談話中，簡短提及台海問題，但也回應了媒體有關台灣的提問。

拜登說：「我也強調了維持台灣海峽，和平穩定的重要性。」

拜登週三與中國領導人習近平會晤後，發表的談話只提及台灣一次，是在談到區域和全球問題，包括烏俄戰爭、加沙衝突、中南海地區，以及台灣。

《金融時報》事後就詢問拜登，美國是否會因為涉及烏俄戰爭以及加沙衝突，而改變對協防台灣的承諾，以及習近平是否有談到攻打台灣的條件。

對此，拜登只重申，會持續遵循美國的「一中原則」。

拜登說：「我們維持一中政策，我們維持一中原則的共識，我不會改變它，它不會有變，這就是我們討論的範圍。」

據美聯社引述白宮官員，習近平在會中否認有對台動武的計劃，並表示「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式」，美國應該支持中國與台灣的和平統一，稱台灣是雙邊關係中「最重要和最敏感的問題」。

總統拜登則是向中方要求尊重，並不干擾台灣明年1月的總統大選。

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