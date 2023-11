【APEC新聞】舊金山California街和Pine街部分路段週四不准泊車

【KTSF】

因應APEC亞太經合會議舉行,舊金山(三藩市)California街和Pine街的部分路段週四不准泊車,違泊的車輛會被拖走,有沿路商戶表示,自APEC開始後生意少了,週四會暫停營業。

根據舊金山交通局(SFMTA)網站,從週四早上8點到晚上11點59分,California街和Pine街的部分路段會禁止泊車,市民屆時需要留意泊車100呎內的告示牌。

本台向交通局查詢是哪些路段,當局指是從市中心到列治文區的幾段路,具體可以留意禁止停車;拖車區域的告示。

有在California街的商戶表示,如果自己的員工都不能泊車的話,那客人找車位就會更困難,所以決定週四暫停營業,又認為當局在溝通上可以比較清晰。

餅店老闆Belinda說:「為了所有人的著想,我們需要暫停營業,我不認為當局有通知我們,我們5天前才開始看到有告示牌,那時才可以作出反應,我認為當局溝通上不是做得很好,例如受影響路段有多長,畢竟California街一路延伸至列治文區。」

有餐廳就表示,雖然會蝕本,但會繼續開門。

餐廳老闆黃先生說:「因為你不能泊車,客人來這邊取餐,吃東西會不方便,交通不方便令客人少點過來,因為他知道封街都不來了,他少了過來那我們的客人是會少了。」

餐廳店員Betty說:「生意少了很多,少了很多,因為沒有人敢進來,很少人進來,泊車又沒有位,關門就不會關門,不過都是會蝕本的,但開門是將就街坊客人,這裡都有很多住客。」

另一方面,列治文區Legion of Honor週四晚會舉行國宴,週三見到工作人員在搭台,以及有APEC的佈置,因此週四亦設有安全區。

本台記者週三已經看到Legion of Honor對出的California街,向市中心區方向都有不准停車的告示牌。

根據舊金山交通局最新的消息,週四33 Avenue至42 Avenue之間的Clement街會關閉,區內的居民和商戶可以進入途經列治文區的18號Muni巴士將會改道。

