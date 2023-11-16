【APEC新聞】舊金山California街和Pine街部分路段週四不准泊車

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因應APEC亞太經合會議舉行，舊金山（三藩市）California街和Pine街的部分路段週四不准泊車，違泊的車輛會被拖走，有沿路商戶表示，自APEC開始後生意少了，週四會暫停營業。

根據舊金山交通局（SFMTA）網站，從週四早上8點到晚上11點59分，California街和Pine街的部分路段會禁止泊車，市民屆時需要留意泊車100呎內的告示牌。

本台向交通局查詢是哪些路段，當局指是從市中心到列治文區的幾段路，具體可以留意禁止停車；拖車區域的告示。

有在California街的商戶表示，如果自己的員工都不能泊車的話，那客人找車位就會更困難，所以決定週四暫停營業，又認為當局在溝通上可以比較清晰。

餅店老闆Belinda說：「為了所有人的著想，我們需要暫停營業，我不認為當局有通知我們，我們5天前才開始看到有告示牌，那時才可以作出反應，我認為當局溝通上不是做得很好，例如受影響路段有多長，畢竟California街一路延伸至列治文區。」

有餐廳就表示，雖然會蝕本，但會繼續開門。

餐廳老闆黃先生說：「因為你不能泊車，客人來這邊取餐，吃東西會不方便，交通不方便令客人少點過來，因為他知道封街都不來了，他少了過來那我們的客人是會少了。」

餐廳店員Betty說：「生意少了很多，少了很多，因為沒有人敢進來，很少人進來，泊車又沒有位，關門就不會關門，不過都是會蝕本的，但開門是將就街坊客人，這裡都有很多住客。」

另一方面，列治文區Legion of Honor週四晚會舉行國宴，週三見到工作人員在搭台，以及有APEC的佈置，因此週四亦設有安全區。

本台記者週三已經看到Legion of Honor對出的California街，向市中心區方向都有不准停車的告示牌。

根據舊金山交通局最新的消息，週四33 Avenue至42 Avenue之間的Clement街會關閉，區內的居民和商戶可以進入途經列治文區的18號Muni巴士將會改道。

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