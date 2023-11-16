【APEC新聞】拜登與習近平會晤 就取締芬太尼生產達協議

November 16, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與中國國家主席習近平會晤，一如事前預料，就取締芬太尼的生產達成協議，並同意重開軍事構圖渠道，以及及採取其他的步驟，以降低美中緊張關係，此外，中國官媒也報導，兩國元首也同意就人工智能建立對話機制，並強調兩國有必要盡快合作應對氣候危機，拜登總統隨後在記者會上表示，週三的對話有建設性。

拜登說：「首先我高興地宣布，經歷多年停滯，美中兩國恢復合作取締毒品。」

拜登在記者會上表示，美中兩國元首今次雙邊會談的重點提到，兩國合作共同採取行動，去打擊類鴉片藥物芬太尼的非法販運，特別是限制芬太尼的製造成份。

拜登指出，這些毒品從中國運到美國，造成許多人死亡，現在習近平同意採取行動予以制止，可以挽救生命，對於中國在這方面的承諾，美國感到欣慰。

拜登說：「我們恢復軍事溝通，直接的聯繫。」

拜登也透露，美中兩國軍事重啟直接對話和溝通，以防止誤判形勢的出現，美中兩國將會繼續維持高層外交開放溝通的渠道，同時重申，美國會繼續同中國強力競爭，但兩國的競爭要負責任地管控，以免衝突發生誤判與衝突。

在台海問題上，拜登指出，美國將會繼續奉行一個中國政策。

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