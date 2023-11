【APEC新聞】拜登與習近平會晤 就取締芬太尼生產達協議

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與中國國家主席習近平會晤,一如事前預料,就取締芬太尼的生產達成協議,並同意重開軍事構圖渠道,以及及採取其他的步驟,以降低美中緊張關係,此外,中國官媒也報導,兩國元首也同意就人工智能建立對話機制,並強調兩國有必要盡快合作應對氣候危機,拜登總統隨後在記者會上表示,週三的對話有建設性。

拜登說:「首先我高興地宣布,經歷多年停滯,美中兩國恢復合作取締毒品。」

拜登在記者會上表示,美中兩國元首今次雙邊會談的重點提到,兩國合作共同採取行動,去打擊類鴉片藥物芬太尼的非法販運,特別是限制芬太尼的製造成份。

拜登指出,這些毒品從中國運到美國,造成許多人死亡,現在習近平同意採取行動予以制止,可以挽救生命,對於中國在這方面的承諾,美國感到欣慰。

拜登說:「我們恢復軍事溝通,直接的聯繫。」

拜登也透露,美中兩國軍事重啟直接對話和溝通,以防止誤判形勢的出現,美中兩國將會繼續維持高層外交開放溝通的渠道,同時重申,美國會繼續同中國強力競爭,但兩國的競爭要負責任地管控,以免衝突發生誤判與衝突。

在台海問題上,拜登指出,美國將會繼續奉行一個中國政策。

