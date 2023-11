【APEC新聞】拜登與習近平舉行峰會 習近平稱地球足以容立中美兩國（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三與出席亞太經合會會議的中國國家主席習近平舉行雙邊會談,拜登重申,要負責任地去管控美中兩國的競爭,以避免走向衝突,習近平就指出,中美兩個大國,總是在曲折中向前發展,衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

美中兩國元首週三在San Mateo縣的Filoli莊園舉行雙邊會談,歷時大約四小時,總統拜登迎接習近平的來臨,兩人握手之後就進入會場。

在開場白中,拜登表示,美中兩國元首的坦誠了解很重要,以避免誤解或溝通不暢順,同時要負責任地去管控雙方的競爭,避免走向衝突。

拜登說:「我重視我們的對話,因為你和我互相了解很重要,領袖對領袖,沒有誤解或溝通不良,我們要確保競爭不會走向衝突,也必須負責任地管控競爭,這就是美國希望做到的。」

因此拜登認為,兩國元首面對面討論是無可代替,美中兩國合作是雙方共同的利益,尤其是現正面對全球關鍵的挑戰,由氣候變化、打擊毒品,以至應對人工智能科技等問題,都需要美中兩國共同的努力應對。

習近平就表示,中美關係是全世界最重要的雙邊關係,中美關係發展應該對兩國人民有利,也是履行人類進展的責任,互相背棄並不是一個選擇,一方試圖改造另一方也是不切實際。

習近平指出,過去50年來,中美關係並不平坦,經常面對各種難題,但中美兩個大國在波折中保持前進,衝突和對抗,對雙方都沒有好處。

習近平說:「50多年來中美關係從來不是一帆風順,總會有這樣那樣的問題,總是在曲折中向前發展,這樣兩個大國不打交道是不成的,想改變對方也是不切實際,衝突對抗的後果是誰都不能承受的,我還是哪個看法,大國競爭不是這個時代的第一次,解決不了中美兩國和世界面臨的問題,這個地球容得下中美兩國,我們各自的成功是彼此的機遇。」

今次是拜登上任後,第二次與習近平會面,兩人去年在印尼峇里島20國集團峰會期間曾經會談。

消息指,今次美中雙邊會談的議題,預料涉及以巴衝突、俄烏戰爭、人工智能科技和台灣問題等,兩國正努力化解不斷升溫的緊張關係。

