【APEC新聞】台灣APEC代表團舉辦雙部長記者會 分享參加APEC部長會議收穫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

拜習會舉行的同一天,台灣APEC代表團則是舉辦雙部長記者會,分享參加APEC部長會議的收穫,他們對拜習會有何回應?

APEC連續兩天的部長會議週三落幕,代表台灣出席的雙部長,分別是台灣國發會主委龔明鑫,以及談判代表、台灣政務委員鄧振中,在Westin St. Francis酒店舉行記者會分享成果。

鄧振中透露,部長會議就有關貿易的部份討論重點之一,在於世貿組織WTO的改革。

鄧振中說:「第一個就是我們的APEC,這些部長們怎麼樣來支持多邊貿易體系,討論的是甚麼呢?WTO應該要怎樣改革?第二就是它的爭端解決機制已經癱瘓了,要怎麼樣讓它的爭端解決機制,能夠開始恢復起來。」

媒體最關注的,就是台灣代表團與美方的互動,其中鄧振中與美國貿易代表戴琪,利用會後時間交流,龔明鑫則透露,他和美國國務院次卿費南德茲已進行雙邊對話。

龔明鑫說:「費南德茲他有特別提到說,我們台美雙方很多的這些合作,進展得都滿順利的,他特別有提到包括EPPT的這個可能的談判、對話,然後還有21世紀的貿易倡議,也順利到第二階段的談判,然後甚至於他也有提到避免雙重課稅等等這些情況,都還算順利。」

美方提出除了台美雙方合作之外,希望再有第三國的合作,包括在電訊、醫療以及綠能等領域,台灣方面也有善意回應。

龔明鑫說:「我大概回應就是說,如果從產業端來講的話,我們台灣的這個,包括中華電信已經跟東南亞國家,還有一些歐洲國家,有談及5G的一些相關合作等等的一些情況,那這些的合作也可以擴展到其他的國家去。」

除了分享APEC會議的成果,媒體也很關注週三的拜習會,台灣代表團又是怎麼看呢?本台就拜習會的議題在記者會上提問:「台灣方面比較關注拜習會的焦點是哪一些?會不會擔心拜習會的過程會影響到台灣的利益,還有經貿的利益?」

龔明鑫說:「我們跟美國之間的關係進展得非常順利,因為我剛剛已經做了說明,在我跟費南德茲的雙邊對話,對談裡面已經講得非常清楚,很多方面都進展得非常順利,所以我們認為應該不至於會有怎麼樣的影響才對。」

另外,兩位官員也表示,可以感受到美國主辦這次APEC的用心,也保留很多時間,讓與會代表相互交流。

另一方面,台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬週三則是出席一場特殊兒童之友繪畫展暨慈善音樂會,不過並未開放本地媒體採訪。

