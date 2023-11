【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週二凌晨時分發生槍擊案,一人中槍受傷,警方拘捕了一個人。

警方表示,週二凌晨12點後接報,位於Reservoir Hills社區Barry Place 2700號路段發生槍擊案,警員抵達後,發現一人受槍傷,送往醫院,目前情況穩定。

警方拘留一人,涉嫌與這宗槍擊有關,警方未有透露案件的動機。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。