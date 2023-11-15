【全國新聞】眾議院通過臨時撥款法案 避免政府停擺

November 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院全院週二表決通過眾議長約翰遜提出的臨時撥款法案，從而避免政府停擺。

聯邦臨時撥款法案只剩餘幾天時間就屆滿，如果國會不採取行動，政府就會用盡資金而要面臨停擺。

國會眾議院全院週二就以336票對95票的大多數票，表決通過眾議長約翰遜提出的新臨時撥款法案，投贊成票的民主黨人多過共和黨人，有超過90名共和黨人投票反對法案，法案必須得到全院2/3多數票就可以過關。

法案下一步轉交參議院審議表決，參議院領袖已表明會支持法案。

約翰遜提出的這個所謂兩重的臨時撥款法案，即是「可持續議案（CR）」建議延續撥款給部份政府機構包括軍事建設、運輸、房屋、市政發展、退伍軍人事務和能源水利部門等，運作至明年1月中，其他政府部門的撥款，就延續至明年2月初，不過法案不包含削減開支，或共和黨強硬派所要求的政策改變。

國會參眾兩院的民主黨領袖都表示，支持約翰遜提出的臨時撥款方案，因為政府開支可以維持在現有水平，而又不用大幅削減開支，不過眾議院自由黨團的保守派人士就反對約翰遜提出的法案，認為當中的條款沒有包含削減政府開支。

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