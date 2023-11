【全國新聞】眾議院通過臨時撥款法案 避免政府停擺

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院全院週二表決通過眾議長約翰遜提出的臨時撥款法案,從而避免政府停擺。

聯邦臨時撥款法案只剩餘幾天時間就屆滿,如果國會不採取行動,政府就會用盡資金而要面臨停擺。

國會眾議院全院週二就以336票對95票的大多數票,表決通過眾議長約翰遜提出的新臨時撥款法案,投贊成票的民主黨人多過共和黨人,有超過90名共和黨人投票反對法案,法案必須得到全院2/3多數票就可以過關。

法案下一步轉交參議院審議表決,參議院領袖已表明會支持法案。

約翰遜提出的這個所謂兩重的臨時撥款法案,即是「可持續議案(CR)」建議延續撥款給部份政府機構包括軍事建設、運輸、房屋、市政發展、退伍軍人事務和能源水利部門等,運作至明年1月中,其他政府部門的撥款,就延續至明年2月初,不過法案不包含削減開支,或共和黨強硬派所要求的政策改變。

國會參眾兩院的民主黨領袖都表示,支持約翰遜提出的臨時撥款方案,因為政府開支可以維持在現有水平,而又不用大幅削減開支,不過眾議院自由黨團的保守派人士就反對約翰遜提出的法案,認為當中的條款沒有包含削減政府開支。

