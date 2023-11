【KTSF】

舊金山Mission區週二清晨發生二級火警,消防人員營救了5人,另外3人送院醫治。

發生火警的是Valencia街975號的一棟民宅,消防部門表示,建築物的三個樓層都在燒,畫面中可以看到,有人在消防梯等待營救。

消防部門也在這棟房子裡面救出居民,有三個人需要送到醫院接受治療,沒有生命危險。

火勢在上午7點受到控制,有8個居民因為這場大火失去住所,北加州紅十字會幫助安頓他們,起火原因正在調查中。

