【灣區新聞】舊金山漁人碼頭出現巨大新景點（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

APEC舉行之際，舊金山（三藩市）漁人碼頭出現了一個巨大的新景點。

這座150呎高的Skystar Wheel摩天輪，自2020年以來一直在金門公園音樂廣場營運，現在搬到39號碼頭附近，摩天輪的乘客可以欣賞到舊金山和海灣的壯麗景色，當中包括惡魔島Alcatraz和金門大橋。

市長布里德表示，隨著APEC峰會的召開，以及節日假期的來臨，摩天輪移師漁人碼頭的時機再好不過，週二亦有本地和遊客前來。

舊金山居民Sera Tuivuya說：「我真的很喜歡享受這次體驗，因為我們以為只轉一輪，但我們在上面轉了五次，景色非常棒，令人驚嘆。」

密西根州旅客Brad說：「我喜歡這摩天輪，一個美麗的景色，你可以拍到一些非常漂亮的照片，（你是來參加APEC的嗎？）我們不是，我們在這裡，我們是搭火車來的。」

同行的Sandra說：「這很酷，我一直聽說過但沒看過，終於做到了。」

賓夕凡尼亞州旅客Jodi Croll說：「這是我第一次來舊金山，看了所有的大橋，並來到了碼頭，很好的遊歷。」

賓夕凡尼亞州旅客Lee Musser說：「太棒了，我不畏高，不像我這裡的朋友般，但是以這種方式看到這座城市，真是太好了。」

摩天輪將在這個新地點營運六個月，摩天輪有36個車廂，每個車廂最多可容納6人，成人門票為18元。

65歲及以上長者及12歲及以下兒童票價是12元，兩歲及以下幼童免費，Skystar承諾每月向社區組織提供500張免費門票。

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