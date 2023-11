【灣區新聞】舊金山漁人碼頭出現巨大新景點（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

APEC舉行之際,舊金山(三藩市)漁人碼頭出現了一個巨大的新景點。

這座150呎高的Skystar Wheel摩天輪,自2020年以來一直在金門公園音樂廣場營運,現在搬到39號碼頭附近,摩天輪的乘客可以欣賞到舊金山和海灣的壯麗景色,當中包括惡魔島Alcatraz和金門大橋。

市長布里德表示,隨著APEC峰會的召開,以及節日假期的來臨,摩天輪移師漁人碼頭的時機再好不過,週二亦有本地和遊客前來。

舊金山居民Sera Tuivuya說:「我真的很喜歡享受這次體驗,因為我們以為只轉一輪,但我們在上面轉了五次,景色非常棒,令人驚嘆。」

密西根州旅客Brad說:「我喜歡這摩天輪,一個美麗的景色,你可以拍到一些非常漂亮的照片,(你是來參加APEC的嗎?)我們不是,我們在這裡,我們是搭火車來的。」

同行的Sandra說:「這很酷,我一直聽說過但沒看過,終於做到了。」

賓夕凡尼亞州旅客Jodi Croll說:「這是我第一次來舊金山,看了所有的大橋,並來到了碼頭,很好的遊歷。」

賓夕凡尼亞州旅客Lee Musser說:「太棒了,我不畏高,不像我這裡的朋友般,但是以這種方式看到這座城市,真是太好了。」

摩天輪將在這個新地點營運六個月,摩天輪有36個車廂,每個車廂最多可容納6人,成人門票為18元。

65歲及以上長者及12歲及以下兒童票價是12元,兩歲及以下幼童免費,Skystar承諾每月向社區組織提供500張免費門票。

