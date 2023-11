【APEC新聞】布林肯與戴琪共同主持APEC部長級會議

【KTSF】

美國國務卿布林肯和美國貿易代表戴琪週二共同主持APEC部長級會議,戴琪特別提到,美國原住民在地區貿易中的重要性,而今年的核心就是包容性,她呼籲其他成員經濟體共同推進原住民貿易的發展。

布林肯在APEC亞太經合會議上指出,APEC成員已經投資1.7萬億元在美國的經濟,美國公司也投資大約1.4萬億元在其他APEC成員經濟體,足以證明在亞太地區加大投資有互利作用,不過大家也面臨許多經濟挑戰,例如氣候危機導致供應鏈被打、農作物受損,俄烏戰爭亦損害糧食和能源安全等。

因此布林肯說,今後在亞太地區,將會專注於在幾個方面推進,包括加強互相之間的聯繫、增強供應鏈投資,例如交通基建等,另外就是創新以及加強包容性,例如協助原住民企業家獲得資本等。

戴琪就指出,11月是美國的「美洲原住民文化月」,令人反思到,美國的貿易於原住民社區開始,原住民也是美國首批交易商,部族之間的貿易,在歐洲人登陸前已蓬勃發展,因此建議APEC成員經濟體在制訂政策時,要真正惠及更多人,特別是原住民社區。

戴琪也特別提到,美國貿易代表署正與拜登政府探討,如何去解決不當挪用原住民商品的問題,她也希望APEC成員經濟體,加深了解原住民貿易的願景,而在APEC貿易投資框架內,對話是很重要。

