【APEC新聞】布林肯與戴琪共同主持APEC部長級會議

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美國國務卿布林肯和美國貿易代表戴琪週二共同主持APEC部長級會議，戴琪特別提到，美國原住民在地區貿易中的重要性，而今年的核心就是包容性，她呼籲其他成員經濟體共同推進原住民貿易的發展。

布林肯在APEC亞太經合會議上指出，APEC成員已經投資1.7萬億元在美國的經濟，美國公司也投資大約1.4萬億元在其他APEC成員經濟體，足以證明在亞太地區加大投資有互利作用，不過大家也面臨許多經濟挑戰，例如氣候危機導致供應鏈被打、農作物受損，俄烏戰爭亦損害糧食和能源安全等。

因此布林肯說，今後在亞太地區，將會專注於在幾個方面推進，包括加強互相之間的聯繫、增強供應鏈投資,例如交通基建等，另外就是創新以及加強包容性，例如協助原住民企業家獲得資本等。

戴琪就指出，11月是美國的「美洲原住民文化月」，令人反思到，美國的貿易於原住民社區開始，原住民也是美國首批交易商，部族之間的貿易，在歐洲人登陸前已蓬勃發展，因此建議APEC成員經濟體在制訂政策時，要真正惠及更多人，特別是原住民社區。

戴琪也特別提到，美國貿易代表署正與拜登政府探討，如何去解決不當挪用原住民商品的問題，她也希望APEC成員經濟體，加深了解原住民貿易的願景，而在APEC貿易投資框架內，對話是很重要。

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