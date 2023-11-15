【APEC新聞】舊金山華埠指街道雖冷清 比平日乾淨得多（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

APEC踏入第二日，舊金山（三藩市）華埠有不少的商家指出，雖然街道冷清，但比平日乾淨得多，也會看到警車列隊的場面。

舊金山華埠週二出現很多警車和警員，在華埠的不同位置，大樓亦掛上用繁體中文寫的「熱烈歡迎習近平主席」的橫額。

另一方面，法輪功亦在花園角附近放上橫額和播放聲帶，有不少的華埠商家表示，華埠和平時不一樣。

舊金山華埠商戶Lisa Dong說：「第一，人少了點，乾淨了一點，大家興奮了一點，大家都期待，中國的領導人能到三藩市看我們。」

商戶Ming Wan Leong說：「影響好大呀，沒有人來，街道變得冷清，比以往差很多，華埠現在乾淨了，治安亦好了，很多警察走滿在街上。」

商戶林小姐說：「街道靜了許多，人流亦少了，對生意額影響較大，街道乾淨了，看來有些氣氛，（附近警察多了？）多了許了警察，少了無家可歸者，相對而已，和之前比較，安全了許多。」

但亦有店主擔心警力不足和分散等問題。

商戶Orlando Kuan說：「沒有車通行，沒有停車位，封路又不方便，對我們來說，不是有益，而是有點損失，太多警察了，根本太多了，需要的地方就沒有，不需要的地方就太多了。」

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