【APEC新聞】舊金山華埠指街道雖冷清 比平日乾淨得多（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

APEC踏入第二日,舊金山(三藩市)華埠有不少的商家指出,雖然街道冷清,但比平日乾淨得多,也會看到警車列隊的場面。

舊金山華埠週二出現很多警車和警員,在華埠的不同位置,大樓亦掛上用繁體中文寫的「熱烈歡迎習近平主席」的橫額。

另一方面,法輪功亦在花園角附近放上橫額和播放聲帶,有不少的華埠商家表示,華埠和平時不一樣。

舊金山華埠商戶Lisa Dong說:「第一,人少了點,乾淨了一點,大家興奮了一點,大家都期待,中國的領導人能到三藩市看我們。」

商戶Ming Wan Leong說:「影響好大呀,沒有人來,街道變得冷清,比以往差很多,華埠現在乾淨了,治安亦好了,很多警察走滿在街上。」

商戶林小姐說:「街道靜了許多,人流亦少了,對生意額影響較大,街道乾淨了,看來有些氣氛,(附近警察多了?)多了許了警察,少了無家可歸者,相對而已,和之前比較,安全了許多。」

但亦有店主擔心警力不足和分散等問題。

商戶Orlando Kuan說:「沒有車通行,沒有停車位,封路又不方便,對我們來說,不是有益,而是有點損失,太多警察了,根本太多了,需要的地方就沒有,不需要的地方就太多了。」

