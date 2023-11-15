【APEC新聞】台積電創辦人張忠謀抵舊金山 代表蔡英文出席APEC峰會

【KTSF 古琳嘉報導】

台積電創辦人張忠謀偕同夫人張淑芬，週二下午搭機抵達舊金山國際機場，近五十位僑領在他下榻的酒店歡迎他的到來，張忠謀此行最受關注的，就是是否會與總統拜登一對一會面。

這是張忠謀第七度出席APEC，也是他第六度代表台灣總統蔡英文，出席APEC領袖峰會。

正如本台先前獨家披露的，台灣APEC代表團這次下榻位於舊金山聯合廣場的Westin St. Francis酒店，張忠謀與夫人張淑芬會住在位於酒店後面高樓的總統套房。

這次張忠謀的接待規格，完全比照總統級的禮遇，儘管美國國務院對這次前來參加APEC峰會的部分元首，有安排讓媒體拍攝抵達機場的畫面，但中國與台灣的代表團

都不在開放之列

由於St. Francis酒店大廳空間有限，週二下午近五十位灣區僑領、工商界人士以及社團負責人獲准到酒店，歡迎張忠謀的到來。

張忠謀此行是否會與拜登總統一對一見面受到關注，路透社引述台灣國安會秘書長顧立雄的說法，表示還在努力中。

前來歡迎的僑領謝鎮寬說：「我想不是我個人期待，我想很多台灣人都是這樣期待，畢竟台灣在這個亞太地區是非常重要，既然今天是APEC亞太，台灣其實是這個區域的重點，我想我們非常期待就是說，他能夠把這個機會，讓台灣跟全世界能夠接軌。」

週三就是拜習會了，台灣議題也將成為焦點，有台灣僑領就提前向拜登喊話。

台灣僑務諮詢委員周信詰說：「美國跟台灣之間的關係，就像所有人、他們的眾議員講的，堅若磐石，美國政府、連拜登好幾次地講，如果中共膽敢出手侵略台灣的話，美國一會出手協助，然後世界歐盟、各個擊破地方都是一樣，所以我也是希望美國這次在跟習近平的會議當中，能夠清楚的表達，他們在世界上所做的這種，用侵略方式要去搞亂世界秩序，是不被世界所允許的。」

出席歡迎儀式的僑領們也談到對這次APEC的期待。

台灣僑務諮詢委員林貴香說：「那我希望說這次在這邊開會，大家首先就是大家都平安，第二個就是能夠，應該要做的事情能夠完成，把任務一定要達成。」

賴淑娜 北加州台灣工商會代表說：「身為灣區的一份子，我們非常歡迎他來，也希望他在這次會面，能夠跟那個主要的大國強國的領袖們都一一見到面，也表達我們台灣在世界所佔的非常重要的地位，尤其這個我們的晶圓的製造上面。」

除了張忠謀夫婦，台灣代表團成員還包括台灣財政部長莊翠雲、國發會主委龔明鑫、談判代表鄧振中，以及商業界的一些重量級人士。

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