多國元首週二陸續抵達舊金山(三藩市),準備出席APEC亞太經合峰會,各界最為關心的「拜習會」將於週三登場,週二總統拜登和中國國家主席習近平都先後乘搭專機抵達舊金山。

拜登週二乘搭空軍一號,於下午1時15分左右降落舊金山國際機場,州長紐森和他的妻子,以及和舊金山市長布里德在停機坪迎接拜登。

除了APEC峰會和週三登場的拜習會,據了解,拜登週二晚出席民主黨的籌款晚宴。

而相隔六年到訪美國的習近平,乘坐的專機在下午接近3點抵達舊金山國際機場,由州長紐森、聯邦財政部長耶倫,以及美國駐華大使伯恩斯在停機坪迎接。

