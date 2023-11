【APEC新聞】台灣駐美代表蕭美琴設宴款待台灣APEC代表團

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣駐美代表蕭美琴為了APEC峰會來到灣區,她近期被盛傳即將成為民進黨台灣總統參選人賴清德副手而受到矚目,蕭美琴週二晚設宴,接待台灣APEC代表團。

台灣APEC領袖代表張忠謀說:「今天是蕭代表歡迎我們從台灣來。」

蕭美琴週二晚設宴歡迎台積電創辦人張忠謀一行,儘管媒體關注的焦點都在蕭美琴身上,不過蕭美琴只聚焦一個話題,那就是APEC。

蕭美琴說:「今年美國舉辦APEC會議的主題是,為所有人創造韌性及永續的未來,這跟蔡總統積極推動的能源轉型、數位創新、中小企業發展,以及供應鏈韌性都息息相關。」

蕭美琴表示,APEC是台灣正式參與的國際組織,也是亞太地區最重要的國際組織,台灣十分積極參與,今年並捐助APEC 150萬美元,協助APEC解決具急迫性的議題。

今年92歲的張忠謀,這次作為台灣領袖代表,又是半導體業的巨頭,出席APEC領袖峰會,分量之重可想而知,旅途勞頓的他剛抵達又出席晚宴,話說得很少。

張忠謀說:「這個會議還有滿多的,辛苦、艱難的工作要做,我希望大家能夠有一個很豐滿的成果,再次謝謝蕭大使的安排。」

針對這次APEC峰會,台灣總統蔡英文表示,台灣有能力,也願意為世界做出更多貢獻,她交付給張忠謀出席峰會,要傳達的四項目標,第一、台灣將致力促進區域的和平及繁榮發展;第二、台灣將跟各國合作,打造更具彈性及韌性的供應鏈;第三、台灣將努力推動綠色轉型;同時保障中小企業、勞工及婦女的權益;第四、台灣呼籲各經濟體

在以數位轉型帶動經濟發展的同時,也應致力於縮小數位落差。

張忠謀在會議結束之後,將於17日舉行國際記者會分享此行成果。

這場晚宴是由蕭美琴作東,不過媒體最關注的話題,還是到底蕭美琴會不會成為民進黨總統參選人賴清德的副手搭檔,推出賴蕭配,不過在APEC場合上,這個問題當然是沒有答案的。

