【KTSF 周正鈞報導】

總統拜登星期三將會在舊金山(三藩市)海旁的探索博物館(Exploratorium)舉行APEC歡迎晚宴,多國元首會出席,屆時周邊街道會有封路措施。

封路將會在星期三中午開始實施,範圍是舊金山海傍,探索博物館對開的The Embarcadero,從9號碼頭到27號碼頭的路段,一般民眾不得進入,所有進入安全區的車輛和行人都要接受檢查,區內亦不准泊車,繞道車輛需要使用Battery街、Broadway街及Sansome街,封路措施將會在星期三晚結束。

拜登星期三將會在探索博物館舉行歡迎晚宴,多國元首將會出席。

