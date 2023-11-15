【灣區新聞】拜登習近平將在中半島Filoli花園舉行雙邊會談

【KTSF 林子皓報導】

這次APEC除了21個國家和地區的領袖峰會，更令全球聚焦的，就是總統拜登和中國國家主席習近平的雙邊拜習會，而根據華府方面的消息，雙方將在中半島San Mateo縣頗具歷史的Filoli花園碰面，預計將進行長達四小時的雙邊會談。

在舊金山灣區著名的Filoli花園建於1917年，1975年正式對外開放，但在這個尋常的週二，週二和週三確定都是不開放的狀態，到底是有甚麼樣的原因在這樣的尋常日不開放呢？其實在我的背後，可以看到有個藍色的牌子，上面寫著私人活動園區關閉，那到底是甚麼樣的活動需要場館關閉呢？那就是全球關注的拜習峰會。

除了大門口立了大大的私人活動看板，在Filoli花園的服務側門，則可以看到車輛進進出出，看似就是要為了週三的活動進行準備，本台與Filoli花園聯繫之下，館方尚未回應，不過館方的廚師團隊這兩天都沒有進園服務，預計是由中美雙方各自的廚師團隊負責餐食，也更進一步確認雙方會面的真實性，而地點選在這裡也是頗有用意。

Filoli Garden學習解說部門經理Willa Brock說：「（Filoli到底應該要怎樣發音？）這是個我們常常被問的問題，實際上這是個被創造出來的字，它應該發音是Filoli

過去灣區走走就曾採訪過，號稱矽谷最美後花園之稱的Filoli Garden，占地600多英畝，主會館是喬治亞式復興風格的豪宅，花園則是採用英國文藝復興風格，至於館內內部，則可見許多具有中式風格的設計和收藏，也更符合美中雙方會談的背景氛圍。

Brock說：「這邊我想給你看兩尊中國的陶製人物，我的中文發音可能有錯，一個是嫦娥，另一個是后羿，這個巨型的中式屏風，佔據了整個這邊的走道，大約是在1800年建造的，它是兩面的屏風這相當少見

另外，根據華府的消息，兩國領袖將參觀莊園，舉行午餐工作會議，並與白宮國家安全顧問Jake Sullivan、美國國務卿Antony Blinken舉行小型會談，預計維持4個小時。

一名美國資深官員被問到拜習會的安排時也表示，預留了部分時間讓兩位領導人坐下來，就美中面對的廣泛全球和雙邊議題進行深入的對話。

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