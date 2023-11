【灣區新聞】拜登習近平將在中半島Filoli花園舉行雙邊會談

【KTSF 林子皓報導】

這次APEC除了21個國家和地區的領袖峰會,更令全球聚焦的,就是總統拜登和中國國家主席習近平的雙邊拜習會,而根據華府方面的消息,雙方將在中半島San Mateo縣頗具歷史的Filoli花園碰面,預計將進行長達四小時的雙邊會談。

在舊金山灣區著名的Filoli花園建於1917年,1975年正式對外開放,但在這個尋常的週二,週二和週三確定都是不開放的狀態,到底是有甚麼樣的原因在這樣的尋常日不開放呢?其實在我的背後,可以看到有個藍色的牌子,上面寫著私人活動園區關閉,那到底是甚麼樣的活動需要場館關閉呢?那就是全球關注的拜習峰會。

除了大門口立了大大的私人活動看板,在Filoli花園的服務側門,則可以看到車輛進進出出,看似就是要為了週三的活動進行準備,本台與Filoli花園聯繫之下,館方尚未回應,不過館方的廚師團隊這兩天都沒有進園服務,預計是由中美雙方各自的廚師團隊負責餐食,也更進一步確認雙方會面的真實性,而地點選在這裡也是頗有用意。

Filoli Garden學習解說部門經理Willa Brock說:「(Filoli到底應該要怎樣發音?)這是個我們常常被問的問題,實際上這是個被創造出來的字,它應該發音是Filoli

過去灣區走走就曾採訪過,號稱矽谷最美後花園之稱的Filoli Garden,占地600多英畝,主會館是喬治亞式復興風格的豪宅,花園則是採用英國文藝復興風格,至於館內內部,則可見許多具有中式風格的設計和收藏,也更符合美中雙方會談的背景氛圍。

Brock說:「這邊我想給你看兩尊中國的陶製人物,我的中文發音可能有錯,一個是嫦娥,另一個是后羿,這個巨型的中式屏風,佔據了整個這邊的走道,大約是在1800年建造的,它是兩面的屏風這相當少見

另外,根據華府的消息,兩國領袖將參觀莊園,舉行午餐工作會議,並與白宮國家安全顧問Jake Sullivan、美國國務卿Antony Blinken舉行小型會談,預計維持4個小時。

一名美國資深官員被問到拜習會的安排時也表示,預留了部分時間讓兩位領導人坐下來,就美中面對的廣泛全球和雙邊議題進行深入的對話。

