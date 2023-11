【APEC新聞】舊金山國際機場聚集大批民眾歡迎及抗議習近平（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週二一大早就有民眾到舊金山(三藩市)國際機場,歡迎中國代表團到來,希望中美能藉APEC亞太經合會議改善雙邊關係,同場亦有新疆、西藏和香港人抗議,反對獨裁者到訪自由國家。

歡迎中國國家主席習近平,以及抗議習近平來美雙方陣營,一早聚集在舊金山國際機場,北面停機坪外面的街道,這個停機坪是機場劃出來,專門讓參加APEC各國元首的飛機降落的地方。

集會一開始大致和平,有警員在場戒備,之後有市民向本台表示,支持中國一方的民眾跨越雙方界線,警方為避免雙方進一步衝突而介入,要求穿紅色衣服的民眾,和自己的團體留在一起。

支持西藏、新疆和香港的人權人士展示旗幟和標語,甚至有載著民主女神像的車駛過,車上寫有終結共產黨的口號。

當有由警察護送的車隊途經時,雖然不知道裡面是什麼人,眾人隨即高舉旗幟和叫口號。

有紐約的藏人組織想讓習近平知道,當他在一個民主國家著陸時,他並不能將中國的獨裁主義帶到這裡。

Students for a Free Tibet發言人Topjor Tsultrim說:「當習近平降落時,他第一時間會看到西藏旗、新疆旗還有香港旗,還有大叫解放中國的中國人。」

他希望習近平抵埗後,可以立即看到這個「歡迎他」的景象,在APEC經合會議之際,他反對美國維持和中國的貿易關係。

Tsultrim說:「目前的政權下,中國永遠不會有民主,我們必須強調,美國若要繼續和中國經濟建交,前提是將人權放在討論的中心。」

另一方面,本台觀察到歡迎習近平的民眾,比抗議的民眾多幾倍,沿路可以看到一片紅色旗海,人龍非常之長。

有旅遊巴經過時,車上有人向民眾揮手。

一位市民表示,熱烈歡迎習近平。

顧小姐說:「我很激動呀!我在這裡等了兩個小時,我就是為了歡迎我們的習主席來美國訪問,希望祖國繁榮暢順,習主席身體健康。」

她希望中美關係可以緩和,對改善經濟抱樂觀態度。

顧小姐說:「應該可以的,應該可以的,要是他們的談話很順利的話,應該可以的,畢竟他們都是首腦級的。」

