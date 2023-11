【灣區新聞】習近平下塌酒店外 有支持者及示威者爆肢體衝突

【KTSF 傅景竑報導】

中國國家主席習近平抵達舊金山,並下榻位於Moscone會展中心一街區外的St. Regis酒店,許多民眾前來熱烈歡迎,但也與現場抗議者出現肢體衝突,本台記者當時在現場目擊事發經過。

位於三街夾Mission街的St. Regis酒店,也就是習近平下榻的酒店外面,有眾多媒體,以及前來迎接習近平的大批群眾聚集。

一群從紐約來、在廣場上興奮合照的民眾表示,她們週一晚上出發,週二清晨抵達舊金山,但到了飯店期待到睡不著,所以就提早來到這個廣場。

在場人士說:「期待著早上能見到我們的主席,很高興。」

然而接受訪問的這群民眾,以及許多成群結隊來到舊金山市中心的小團體,都不知道對面的大樓,就是習近平要下榻的飯店。

民眾說:「我們下了飛機就過來,然後好像在這邊吧,會經過還是怎麼樣的,我也不知道,我就看人都在這邊,所以我們也過來了。」

而同樣到場的也包括一些反對習近平的示威者。

示威者說:「這一次是算我第二次來攔截習近平主席的車,第一次是在佛羅里達州。」

而支持及反對群眾,也多次出現肢體衝突。

習近平的支持者為了要遮蓋現場的反習標語,最後揮舞多面大型中國國旗,並利用大聲公蓋過抗議聲浪。

而警方以及特勤局自週二上午開始,多次出動大批車隊巡邏,每一次經過就造成現場民眾的騷動,但怎麼等就似乎等不到習近平。

最後在接近3點半,習近平確定降落在舊金山國際機場後,有一列車隊在警方開道後,是唯一開入St. Regis飯店,以及SFMOMA美術館之間的小巷。

但因為維安嚴密,無法確認習近平是否就是乘坐在車隊當中其中一輛轎車內。

但現場不論是歡迎或抗議的團體,從週二一早到下午時間,整整站了半天的時間,就是為了要習近平聽到他們的聲音。

