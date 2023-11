【灣區新聞】習近平邀請愛荷華州老朋友到舊金山出席晚宴（視頻）

【KTSF】

中國國家主席習近平38年前訪美時的一群愛荷華州老朋友,受邀參加他將在舊金山(三藩市)出席的晚宴。

習近平38年前還名不見經傳時,曾赴愛荷華州學習資本主義農業經驗,根據彭博新聞報導,現年85歲的愛荷華州Muscatine居民Sarah Lande是受邀賓客之一。

她收到的邀請函是由美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會發出,中國駐美大使館居中協調。

1983年,愛荷華州和河北結成姊妹州省,Lande是該計劃的總監。

Lande表示,自從1985年,習近平以河北省石家莊地區食品協會主席的身份首次訪美以來,一直到現在,她和當時曾經招待過習近平的Muscatine居民都有保持聯繫。

習近平擔任副總理時訪美,就曾經回到Muscatine,和這些老朋友敘舊。

Lande說,當初習近平造訪愛荷華州,是想學習怎麼養活中國人民,習近平讀過馬克吐溫的作品,他很想看看密西西比河,當年Lande在臨密西西比河的家中,為習近平辦了聚餐。

其他受邀民眾還包括Gary Dvorchak和其妹,1985年,他們的雙親邀當時31歲的習近平住在他的臥室,他們兄妹還與習近平討論美國電影。

同樣受邀出席晚宴的世界糧食獎基金會前總裁Ken Quinn說,當時習近平並不是特殊人物,愛荷華人展現的友善讓他很感動,這份友誼一直維持到現在。

