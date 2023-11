【灣區新聞】APEC舉行期間海灣大橋一段雙向行車線週二起關閉

【KTSF 林子皓報導】

APEC亞太經合會議舉行期間,海灣大橋一段雙向行車線星期二起關閉,舊金山交通局(SFMTA)星期一表示,往返華埠的部分Muni路線亦需要改道。

由星期三至星期五早上5時至晚上9時,海灣大橋80號公路東行的舊金山第四街公路出口,和西行線第五街公路出口將關閉,前往舊金山的最後一個公路出口,將由第四街改為第七街。

由星期二至星期五,海灣大橋80號州際公路,大橋上層西行線最右線將會關閉,下層東行線的最右線也將會關閉,前往舊金山的駕駛者可以用Fremont街出口,向東行的駕駛人士,星期三可以使用第八街公路出口。

另一方面,根據SFMTA交通局,APEC亞太經合會期間,往返舊金山華埠大多數Muni路線將正常運作,不過有些需要改道。

往華埠的民眾,8BX快線巴士去漁人碼頭方向,每天早上6點至早上9點可以在Bryant街夾4街與6街之間的車站上車,乘客也可以沿著2街、Market街和Harrison街之間的車站上車,巴士到達Kearny街和Market街後,將沿著正常路線行駛。

T線巴士往華埠方向,僅限週末早上6點至早上8點左右,沿著2街乘坐T線巴士直接前往華埠。

至於從華埠向南前往UCSF/Mission Bay方向的話,8號或8AX/BX快線前往UCSF方向,沿著Stockton街上車前往Market街,然後在Powell站轉乘臨​​時KT線列車前往Sunnydale方向,在Cyrill Magnin(5街)夾Market街換乘31號巴士。

30或45號巴士去Market街方向,在Powell站換乘,臨時KT線前往Sunnydale方向,在2街夾Market街與Mission街,換乘15號快線前往灣景區。

前往Balboa的人士,可乘坐30或45號巴士,在Cyrill Magnin(5街)夾Market街換乘31號巴士。

S穿梭列車從華埠白蘭站去聯合廣場站,在Cyrill Magnin夾Market街換乘31號巴士,也可以乘坐S穿梭列車到在Powell站換乘臨時KT線。

至於12號巴士和15號快線,大家可以上SFMTA.com/網站查詢。

