【灣區新聞】APEC舉行期間海灣大橋一段雙向行車線週二起關閉

【KTSF 林子皓報導】

APEC亞太經合會議舉行期間，海灣大橋一段雙向行車線星期二起關閉，舊金山交通局（SFMTA）星期一表示，往返華埠的部分Muni路線亦需要改道。

由星期三至星期五早上5時至晚上9時，海灣大橋80號公路東行的舊金山第四街公路出口，和西行線第五街公路出口將關閉，前往舊金山的最後一個公路出口，將由第四街改為第七街。

由星期二至星期五，海灣大橋80號州際公路，大橋上層西行線最右線將會關閉，下層東行線的最右線也將會關閉，前往舊金山的駕駛者可以用Fremont街出口，向東行的駕駛人士，星期三可以使用第八街公路出口。

另一方面，根據SFMTA交通局，APEC亞太經合會期間，往返舊金山華埠大多數Muni路線將正常運作，不過有些需要改道。

往華埠的民眾，8BX快線巴士去漁人碼頭方向，每天早上6點至早上9點可以在Bryant街夾4街與6街之間的車站上車，乘客也可以沿著2街、Market街和Harrison街之間的車站上車，巴士到達Kearny街和Market街後，將沿著正常路線行駛。

T線巴士往華埠方向，僅限週末早上6點至早上8點左右，沿著2街乘坐T線巴士直接前往華埠。

至於從華埠向南前往UCSF/Mission Bay方向的話，8號或8AX/BX快線前往UCSF方向，沿著Stockton街上車前往Market街，然後在Powell站轉乘臨​​時KT線列車前往Sunnydale方向，在Cyrill Magnin（5街）夾Market街換乘31號巴士。

30或45號巴士去Market街方向，在Powell站換乘，臨時KT線前往Sunnydale方向，在2街夾Market街與Mission街，換乘15號快線前往灣景區。

前往Balboa的人士，可乘坐30或45號巴士，在Cyrill Magnin（5街）夾Market街換乘31號巴士。

S穿梭列車從華埠白蘭站去聯合廣場站，在Cyrill Magnin夾Market街換乘31號巴士，也可以乘坐S穿梭列車到在Powell站換乘臨時KT線。

至於12號巴士和15號快線，大家可以上SFMTA.com/網站查詢。

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