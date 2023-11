【灣區新聞】San Leandro餐廳停車場發生槍擊案 一名女子死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣San Leandro一間餐廳的停車場週末發生槍擊案,一名女子死亡,警方拘捕一名疑犯。

警方表示,案發現場位於東14街15555號Bayfair購物中心內,Chili’s Grill & Bar餐廳的停車場,警方下午收到發生槍擊案的報告,警員3點左右到達現場後,發現一名女人有一處槍傷,證實當場死亡。

加州公路巡警(CHP)當晚在5號公路近Coalinga市發現疑犯的汽車,並拘捕涉案男人,48歲奧克蘭(屋崙)居民Samuel Langworthy,死者是疑犯同居伴侶的女兒。

根據本地4號電視台引述警方指,案發前,疑犯Langworthy與同居伴侶的成年女兒發生爭執,在過程中,Langworthy從車上取出一把手槍,近距離向死者頭部開了一槍。

疑犯告訴探員,他把案中所使用的槍械丟棄在高速公路,但沒有提供具體地點,案件週二交由Alameda縣地檢處提出起訴。

