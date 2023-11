【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Fremont警方表示,當地星期日下午發生槍擊事件,導致兩名男子一死一傷。

案發於星期日下午4點左右,Fremont警局接報,Fremon大道34000號路段近880號公路發生槍擊事件,警方到場發現兩名受槍傷的男子,兩人都被送往當地醫院,其中一名男子送院後證實死亡,另一名男子生還。

警方表示,相信案件不會對公共安全構成威脅。

