【灣區新聞】記者實地體驗APEC舉行期間舊金山的交通市況（視頻）

剛剛過去的週末開幕的APEC亞太經合會,週一迎來第一個上班日,舊金山市區的交通和市容如何?很多市民都感覺到市中心的街道變得整潔,無家可歸人士也明顯變少,具體情況如何?帶您實地體驗。

騎在馬上的巡邏警員,在舊金山Moscone會展中心周圍繞行,顯得格外受人矚目,為了這場APEC峰會,舊金山市警局出動大批警力,在會場附近街道維持秩序,對於需要進入到會場周圍的市民來說,搭乘大眾運輸工具加上步行是最好的選擇。

週一上午10點,本台記者從West Portal搭乘Muni M線輕軌列車出發,車上乘客不多,由於市中心封路,加上多條公車線路改道,很多市民都盡量避免這個星期進入市中心,過程非常順暢,20分鐘左右便抵達Powell站。

不管是搭乘灣區捷運BART或是Muni公車,要到Moscone會展中心,可以在Powell站或Montgomery站下車,然後改成步行,出站後看到Market街夾四街,這個平日非常繁忙的街口,週一明顯較為冷清,四街上也看到路邊圍起了柵欄,不過汽車和行人都還能通行。

舊金山市中心的四街,在進入Mission街之後,就進入了紅色的安全管制區,所有車輛不得入內,不過所有行人還是通行無阻。

記者一路步行,從Powell站走到Moscone會展中心,全程通行無阻,也看到有部分公車駛進紅色管制區,只有要進入APEC場館,才需要出示記者證入內,對於行人來往於市中心一帶影響不大。

另外,就是見到有極少數零星的無家可歸者停留在路邊,並未遭到驅趕。

在管制區外,本台記者也看有看到一名示威者舉著中國有集中營的標語,向來往的車輛和人潮表達訴求,由於他在管制區外持續行進,並未逗留,警察並未制止或干預他的行動。

示威者Cruz Fairfield說:「我只是傳播大家意識到中國的獨裁統治,我希望人們看到中國有集中營,這就是我今天在這裡所做的事情,(當你四處走動表達訴求有碰到困難嗎?)我只是想傳播意識,我認為美國不應該重度依賴中國,在我們的貿易中有無所不在的化學品,從枕頭到毯子甚至有時候到食品,我認為我們不應該與中國進行那麼多的貿易。」

這位示威人士稱,他不屬於任何團體,而是以個人身分來抗議。

中國國家主席習近平的到來,包括民運、法輪功、新疆和西藏等關注團體都會舉行示威,但也有人樂見拜習會的舉辦,週日在一場潮商基金會的聚會上,眾人舉杯祝願APEC舉辦成功。

從事美中貿易的業內人士,希望拜習會能為雙邊貿易,特別是取消關稅的部分帶來幫助。

美國潮商基金會理事長林志斯說:「我覺得拜習會的會談,將會在短期內來講,應該是里程碑式的會晤,會對過去若干年來的中美關係的不穩定,會起到一個很好的作用,希望拜習會之後,中美會重新的關係走向正軌

另一方面,舊金山市民近期明顯感覺到街道變得整潔了,平常多處見到的無家可歸人士,也明顯變少了,可以看出為了APEC的舉辦,舊金山市府大力整頓市容,也見到成效,但也有市民質疑,乾淨的市容能維持多長時間。

