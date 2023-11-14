【灣區新聞】記者實地體驗APEC舉行期間舊金山的交通市況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

剛剛過去的週末開幕的APEC亞太經合會，週一迎來第一個上班日，舊金山市區的交通和市容如何？很多市民都感覺到市中心的街道變得整潔，無家可歸人士也明顯變少，具體情況如何？帶您實地體驗。

騎在馬上的巡邏警員，在舊金山Moscone會展中心周圍繞行，顯得格外受人矚目，為了這場APEC峰會，舊金山市警局出動大批警力，在會場附近街道維持秩序，對於需要進入到會場周圍的市民來說，搭乘大眾運輸工具加上步行是最好的選擇。

週一上午10點，本台記者從West Portal搭乘Muni M線輕軌列車出發，車上乘客不多，由於市中心封路，加上多條公車線路改道，很多市民都盡量避免這個星期進入市中心，過程非常順暢，20分鐘左右便抵達Powell站。

不管是搭乘灣區捷運BART或是Muni公車，要到Moscone會展中心，可以在Powell站或Montgomery站下車，然後改成步行，出站後看到Market街夾四街，這個平日非常繁忙的街口，週一明顯較為冷清，四街上也看到路邊圍起了柵欄，不過汽車和行人都還能通行。

舊金山市中心的四街，在進入Mission街之後，就進入了紅色的安全管制區，所有車輛不得入內，不過所有行人還是通行無阻。

記者一路步行，從Powell站走到Moscone會展中心，全程通行無阻，也看到有部分公車駛進紅色管制區，只有要進入APEC場館，才需要出示記者證入內，對於行人來往於市中心一帶影響不大。

另外，就是見到有極少數零星的無家可歸者停留在路邊，並未遭到驅趕。

在管制區外，本台記者也看有看到一名示威者舉著中國有集中營的標語，向來往的車輛和人潮表達訴求，由於他在管制區外持續行進，並未逗留，警察並未制止或干預他的行動。

示威者Cruz Fairfield說：「我只是傳播大家意識到中國的獨裁統治，我希望人們看到中國有集中營，這就是我今天在這裡所做的事情，（當你四處走動表達訴求有碰到困難嗎？）我只是想傳播意識，我認為美國不應該重度依賴中國，在我們的貿易中有無所不在的化學品，從枕頭到毯子甚至有時候到食品，我認為我們不應該與中國進行那麼多的貿易。」

這位示威人士稱，他不屬於任何團體，而是以個人身分來抗議。

中國國家主席習近平的到來，包括民運、法輪功、新疆和西藏等關注團體都會舉行示威，但也有人樂見拜習會的舉辦，週日在一場潮商基金會的聚會上，眾人舉杯祝願APEC舉辦成功。

從事美中貿易的業內人士，希望拜習會能為雙邊貿易，特別是取消關稅的部分帶來幫助。

美國潮商基金會理事長林志斯說：「我覺得拜習會的會談，將會在短期內來講，應該是里程碑式的會晤，會對過去若干年來的中美關係的不穩定，會起到一個很好的作用，希望拜習會之後，中美會重新的關係走向正軌

另一方面，舊金山市民近期明顯感覺到街道變得整潔了，平常多處見到的無家可歸人士，也明顯變少了，可以看出為了APEC的舉辦，舊金山市府大力整頓市容，也見到成效，但也有市民質疑，乾淨的市容能維持多長時間。

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