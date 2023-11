【財經新聞】耶倫在亞太經合峰會致開幕詞 促亞太地區成員經濟體合作（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國財長耶倫週一在舊金山(三藩市)主持亞太經合峰會(APEC)的財長會議,她在致詞時表示,為應對全球的挑戰,尋求亞太地區成員經濟體之間的合作至關重要。

財長耶倫週一致開幕詞時表示,亞太地區是全球經濟的中心,亞太經合組織21個成員國和地區,代表了全球最快速增長和最有活力的經濟體,也推動了成長和創新,因此尋求亞太地區成員經濟體之間的合作至關重要。

耶倫指出,經過幾年的COVID疫情,現正重新聚焦於更長期的優先金融政策。

耶倫說:「我們需要進一步改善長期經濟前景政策,就是透過加強勞工供應、創新和基建投資,以保持可持續性和減低不公平。」

耶倫說,這些金融政策,分別是現代供應面經濟,當中包括增加勞工供應方面的質量、加強公共基建,以及投資在研究和發展,另外要保持永續金融的原則,就是專注於如何去調動資源,以加快能源過渡和達到溫室氣體淨排放為零的目標,最後就是討論數碼資產議題,即是如何與私人企業互動,以加深了解這種現代金融工具,令決策者可以更有效發展和使用數碼資產,包括加密貨幣、穩定幣,以及中央銀行的數碼貨幣等。

耶倫表示,美國已經特別探討數碼資產潛在的好處和挑戰,以維持高的監管標準。

