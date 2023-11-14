【財經新聞】耶倫在亞太經合峰會致開幕詞 促亞太地區成員經濟體合作（視頻）

November 14, 2023 APEC, 新聞, 專題報導, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國財長耶倫週一在舊金山（三藩市）主持亞太經合峰會（APEC）的財長會議，她在致詞時表示，為應對全球的挑戰，尋求亞太地區成員經濟體之間的合作至關重要。

財長耶倫週一致開幕詞時表示，亞太地區是全球經濟的中心，亞太經合組織21個成員國和地區，代表了全球最快速增長和最有活力的經濟體，也推動了成長和創新，因此尋求亞太地區成員經濟體之間的合作至關重要。

耶倫指出，經過幾年的COVID疫情，現正重新聚焦於更長期的優先金融政策。

耶倫說：「我們需要進一步改善長期經濟前景政策，就是透過加強勞工供應、創新和基建投資，以保持可持續性和減低不公平。」

耶倫說，這些金融政策，分別是現代供應面經濟，當中包括增加勞工供應方面的質量、加強公共基建，以及投資在研究和發展，另外要保持永續金融的原則，就是專注於如何去調動資源，以加快能源過渡和達到溫室氣體淨排放為零的目標，最後就是討論數碼資產議題，即是如何與私人企業互動，以加深了解這種現代金融工具，令決策者可以更有效發展和使用數碼資產，包括加密貨幣、穩定幣，以及中央銀行的數碼貨幣等。

耶倫表示，美國已經特別探討數碼資產潛在的好處和挑戰，以維持高的監管標準。

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